Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom otvorenju novih prostorija Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Uz predsjednika Vlade bio je i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Plenković je nakon otvorenja odgovarao na pitanja novinara.

Govoreći o pandemiji covida, kaže da opasnost nije u potpunosti uklonjena pa moli građane da budu oprezni. Osvrnuo se i na rast cijena energenata.

“Nitko neće moći biti netaknut rastom cijena energenata i zvog toga je i današnji sastanak važan, kao i sve aktivnosti koje smo poduzeli”, rekao je Plenković.

Europski parlament velikom većinom podržao uvođenje eura u Hrvatskoj, a Plenković je napomenuo da je krenula i procedura za Schengen.

VEZANE VIJESTI Europski parlament velikom većinom podržao uvođenje eura u Hrvatskoj Gospodarstvu eurozone prijeti pad aktivnosti Mali distributer zatvorio svoje pumpe: “Ovo nije naftni biznis, nego preprodaja”

“Te dvije činjenice jačaju Hrvatsku, njenu reputaciju i čine nas pouzdanijima za poslovanje i privlačenje ulaganja. Imat ćemo i najveći investicijski rejting po sve tri agencije”, dodao je premijer.

“Vodit ćemo računa da se ne dogodi socijalna fraktura, to je za mene najvažnije. To smo uspjeli kad je bila kriza s Agrokorom i kriza s covidom”, rekao je Plenković.

“Izazovi su veliki, situacija je takva da zahtijeva dnevni angažman svih nas”, dodao je.

Osvrnuo se na fiksiranje cijena goriva nakon čega su se neke crpke zatvorile.

“Moramo gledati širu sliku i interes velike većine građana. Naše procjene su takve da su svi oni koji se bavi porizvodnjom i distribuciijom naftnih derivata jako dobro poslovani u 2020. i 2021. Ovo što sad radimo ide za ostvarivanje nekoliko ciljeva: da cijena bude prihvatljiva našim građanima i gospodarstvenicima, da ne bude bilo kakve krize s opskrbom i da ograničavanjem cijena mali distributeri ne budu u podređenom položaju”, naveo je Plenković.

Komentirao je i rast cijena struje. “Rast cijena struje je enorman. Kilovat sat je sedam puta skuplji nego lani, ne može to sve apsorbirati HEP. Mi ćemo zajedno sa županijama gledati da sve funkcionira, škole, fakulteti, vrići, različite druge institucije, pa i sami gradovi. Na tome radi ministar gospodarstva i drugi resori i stručnjaci iz HEP-a.”

Komentirao je i opoziv ministara Vilija Beroša i Grlića Radmana koje traži oporba. “Obranit ćemo Beroša sutra, a što se tiče Grlića Radmana, odgovorit ćemo, nastojat ćemo biti učinkoviti, ali obojicu ćemo obrraniti.”

Priču s intervencijom Sanje Musić Milanović, predsjednikove supruge, premijer nije želio komentirati.

“Ja ne želim niti ću komentirati njegovu obitelj. Za razliku od njega (predsjednika Milanovića, op.a.), koji bezočno vrijeđa ne samo mene, članove Vlade, obitelj, majku, pokojnoga oca, mene osobno na način koji je snizio političku kulturu – ja ne želim niti ću komentirati njegovu obitelj u bilo kojem smislu. Imam tu liniju. To sam propustio učiniti u niz situacija do sada, u ovih zadnjih šest godina, pa tu praksu neću mijenjati ni danas, neka to drugi komentiraju. Važno je da ljudi vide razliku. Daleko smo mi od istoga”, rekao je Plenković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.