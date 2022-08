Plaže samo za odabrane: Donosi li novi zakon njihovo naplaćivanje?

Podijeli:







Izvor: N1/Ilustracija

Mnogi bi mogli postati ljudti izmijeni li se Zakon o pomorskom dobru. Neke bi plaže mogle postati nepristupačne, osim za goste kompleksa čiji vlasnici postanu koncesionari plaža.

Dom piciginaša – kultna splitska plaža Bačvice u prošlosti je bila ograđena i zaključana, a ući se moglo samo uz plaćanje. Novim prijedlogom Zakona o pomorskom dobru vrata Bačvica i plaža diljem zemlje ponovno bi se mogla zatvoriti, ali i naplaćivati, upozoravaju iz Udruge Pokret Otoka.

“Novi prijedlog zakona je predvidio mogućnost isključenja opće upotrebe za plaže, što mora postojati u zakonu, ali mi tražimo da to bude iznimka, a ne pravilo. Da se ne događa da sutradan dođu ljudi s novcima, preuzmu naše plaže na dugotrajne koncesije i time provedu nekakvu privatizaciju”, upozorava Marko Bertolino iz Udruge.

Danijela koja se na Bačvicama kupa od djetinjstva sjeća se perioda kad se ulaz na Bačvice naplaćivao. “A onda se tražilo rupe u žici i načine na koji se moglo doći na Bačvice. Tko će dati djeci i mladima toliko novaca da se dođu ovdje kupati. Pa ne možete vi tražiti da ljudi svaki dan plaćaju Bačvice zato što to treba zaštititi za nekoga tko tu može doći platiti. Tu treba debelo razmisliti jer već se puno toga unovčilo, puno se prodalo i treba voditi računa o lokalnom stanovništvu koje nema ni vikendice ni novca.”

“Koncesionari onda ulaze u jedan segment kad oni mogu privatizirati tu plažu na period koji im ograniči vlast. Hoće li im dati na godinu, dvije, kao što se dogodilo u više slučajeva ili na 30, 50 godina… Kako će se onda to manifestirat prema domicilnom stanovništvu”, pita se pak Nikša.

Neke to ne uzrujava. Zimski piciginaš Goran rado se sjeća naplate na Bačvicama i volio bi da ponovno zaživi.

To bi pak, prema riječima Udruge, dovelo do privatizacije koju vide kao kao gorući problem. U više su navrata upozoravali resorno Ministarstvo, no bez povratne informacije kažu.

“Ja ne bih rekao da ne postoji komunikacija, ali mi smo reagirali nakon što neko vrijeme nismo dobili odgovor hoće li će se te primjedbe uvažiti ili ne i, eto, reagirali smo javno, možda bolje puhati na hladno u ovome trenutku, nego kasnije kada se šteta dogodi ćemo svi žaliti i našoj djeci nećemo imati što ostaviti u nasljeđe”, rekao je Bertolino.

Ne, krivo ste shvatili poručuju tijekom dana iz resornog Ministartva. Novi Zakon, kažu, nikako neće olakšati ograđivanje i naplatu ulaska na plažu.

„Zakon koji se priprema, u odnosu na postojeći zakon trebao bi jasnije i detaljnije propisati postupke i obveze koje imaju davatelji koncesije, koncesionari, kao i posljedice za one koji krše obveze iz koncesije. Sve će se jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi pomorsko dobro, obvezat da ga štite i unaprjeđuju. Nakon što bude završen i sam tekst, isti će biti objavljen na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću, gdje će sva zainteresirana i opća javnost imati priliku dati svoje komentare i na taj način doprinijeti izradi samoga Zakona”, poručuju iz Ministarstva.

Zvuči predobro da bi bilo istinito. Gradske plaže već su devastirane ležaljkama zbog kojih polako nestaje mjesta prostrijeti ručnike.

