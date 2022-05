Podijeli:







Izvor: Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zaista, što u slučaju kada vam treba karta od 4 kune, koja vrijedi pola sata, a možete kupiti samo onu za 10 kuna jer aparat ne radi?

Čitatelji N1 portala požalili su nam se na probleme s aparatima za naplatu karata u zagrebačkom javnom prijevozu. Naime, kako nam kažu, u mnogim busevima i tramvajima aparati ne rade.

Točnije, iako na njima postoje opcije za odabir karata, to je jednostavno ne funkcionira, touch screen ne reagira. U tom trenu, čak i oni koji se voze tek nekoliko stanica i dovoljna bi im bila karta za 4 kune, nemaju izbora nego jednostavno prisloniti vrijednosnu karticu, s koje se onda automatski “skida” 10 kuna za kartu koja vrijedi sat i pol.

N1 je ZET-u poslao upit što u tom slučaju. Također, pitali smo ih što bi ljudi u tom slučaju trebali ako naiđu na kontrolu i kontrolor im ispiše kaznu, a ne radi se o njihovoj grešci već jednostavno ZET-ova oprema ne radi.

“Kontrolori će utvrditi stanje da ne dođe do neželjenih situacija”

Prenosimo njihov odgovor u cijelosti:

“Oprema za validaciju karata, kao i slični sustavi, podložna je utjecaju tehničkih poteškoća, posebice kada se uzme u obzir da područjem naše prometne mreže putuje na stotine tisuća korisnika.

Iz tog razloga i korištenje opreme je intenzivno te u praksi može doći do kvara ili smetnje u sustavu.

Servisne ekipe reagiraju izravno na terenu ili u okvirima redovnih servisa u garažama i spremištima te se promptno poduzimaju radnje kaka bi sličnih situacija bilo što manje.

Ukoliko je uređaj privremeno neispravan, kontrolori karata će to stanje, također, utvrditi i nema razloga da dođe do neželjenih situacija. No, ističemo kako je putnicima u tramvajima na raspolaganju više uređaja za registriranje karata te u slučaju tehničkih poteškoća na jednom od njih, mogu koristiti ostale uređaje.

Zagrebački električni tramvaj njeguje korektnu suradnju s korisnicima prijevozne usluge te se uvažavaju sve opravdane reklamacije, a nakon detaljne provjere u sustavu kojim raspolaže nadležna služba”, odgovorili su.

