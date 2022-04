Zastupnica u ukrajinskom parlamentu Lesia Vasilenko, na Twitteru je objavila dirljivo pismo devetogodišnjeg dječaka, čija je majka ubijena.

“Mama, hvala ti za najboljih devet godina mog života! Veliko ti hvala za moje djetinjstvo! Nikad te neću zaboraviti! Obećavam ti da ću biti dobar tako da se jednoga dana možemo sresti u raju”, stoji u pismu devetogodišnjeg dječaka.

Kako piše Vasilenko, dječak je bio zarobljen u autu pored tijela svoje majke, koja je ubijena nakon što je ruska vojska otvorila vatru na njihov auto.

‘Mom, thank you for the best 9 years of my life! Huge thank you for my childhood! I will never forget you! I promise to be good so we can meet in heaven’- the son was stuck in the car next to the body of his mother after russian artillery shot their car pic.twitter.com/qpNqBXWPil