Picula: Ulazak Finske i Švedske u NATO snažan udarac Putinovim ambicijama

Podijeli:







Izvor: N1

SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula bio je gost Novog dana.

Komentirajući kandidaturu Finske i Švedske za članstvo u NATO-u, rekao je da je to jedna vrsta rukavca krize koja se razvija od trenutka ruske agresije na Ukrajinu.

VEZANE VIJESTI Embargo na plin i naftu iz Rusije može ugroziti 65.000 radnih mjesta Komentar Ivana Hrstića: Putin će pasti, a Rusija se vratiti u Europu

“Agresija je promijenila puno toga. Prije svega svjedočimo neočekivanom i uspješnom otporu Ukrajinaca. Ono što nisu očekivali, to je da će dvije skandinavske zemlje koje imaju dugu tradiciju što prisilne, a što svojevoljne neutralnosti kad je riječ o vojno-političkim savezima, doista opredijeliti da se priključe NATO-u”, rekao je Picula.

Utoliko se, kaže, na nekakav ironičan način potvrdila i ambicija Vladimira Putina.

“A to je da on invazijom na Ukrajinu doista utječe na geopolitičke odnose, prije svega na sigurnosnu arhitekturu u samoj Europi, ali ne na način na na koji je on to očekivao. I Finska, a vjerujem i Švedska, priključit će se NATO-u što je poprilično snažan udarac ambicijama ruskog predsjednika da nakon napada na Ukrajinu doista bude jedan od glavnih sugovornika SAD-u u pregovorima koji bi možda vodili preuređenju tih sigurnosnih odnosa na europskom kontinentu”, rekao je europarlamentarac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.