Petrović za N1: U programu WMF-a sudjeluju bardovi hrvatskog novinarstva

Izvor: N1

Novinar N1 televizije Ranko Stojanac u Novom danu javio se iz Rovinja, gdje je u tijeku s 15. Weekend Media Festival, koji okuplja više od stotinu govornika i predavača na nekoliko desetaka predavanja i panela. Govorio je s Mariom Petrovićem iz Millenium promocije.

“Ljudi jednostavno kroz godine traže festival u kojem će moći doći, opustiti se, educirati, ali i inspirirati. Naš cilj je da ljude potičemo na razmišljanje i da jedni drugima razmjenom ideja dođu do svježih ideja koje će im pomoći u biznisu. Danas će u programu sudjelovati bardovi hrvatskog novinarstva, te ćemo moći čuti što e s činjenicama u novinarstvu, nestaju li oni ili se pretvaraju u nešto treće? Današnji dan je specijalan, ali osim toga, opuštena zabava bit će fantastična”, rekao je.

Kako navodi, cijeli biznis, koliko god tehnološki napredovao, zahtijeva čovjeka koji će tu tehnologiju pokrenuti. “Danas pričamo o tome, ali i o novinarstvu, marketingu i ostalim sličnim temama. Što se tiče cijelog programa, mogu biti stvarno sretan da sudjelujem u izradi ovog festivala. Ove godine imamo više od 5000 ljudi, što je nakon pandemije savršena stvar. To čini ovaj vikend inspirativnim”, rekao je.

“Kada razgovaram sa svojom majkom, ona mi uvijek kaže ‘znaš Mario, gledala sam to na dnevniku’. Psiholozi često kažu da prihvaćamo one činjenice koje možemo sami prihvatiti. To znači da prihvaćamo ono što nama odgovara. Danas imamo izvrsnog Tihomira Ladišića, koji će o tome govoriti”, rekao je.