Petrov: Znate li što je radikalizacija? To je kada se u INA-i kradu milijarde

Izvor: N1

Čelnik Mosta Božo Petrov u N1 studiju uživo komentirao je radikalizaciju društva i izmjene Ustava zbog referenduma.

Komentirao je nesuglasice s bivšim Mostovcem Hrvojem Zekanovićem.

“On je prvi počeo vrijeđati, ali kada pridajete pažnju nebitnim likovima, oni postaju bitni, a meni je on nebitan”, rekao je.

Osvrnuo se na izjave premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je radikalizacija u Hrvatskoj u porastu zbog političkih opcija poput Mosta i predsjednika Zorana Milanovića.

“Znate li što je radikalizacija? To je kada se u INA-i kradu milijarde. Onda se, da bi se sakrila ta pljačka, pusti spin u javnost o radikalnim pokretima i nekakvim skupinama koje se naoružavaju. SOA je jasno dala izvješće u kojem negira premijera i govori da smo sigurno društvo. Važan je i razlog zašto je on o tome pričao. On je pustio taj spin kako bi se prestalo pričati o teškoj pljački. To su ljudi koji su dobili amen od predsjednika Vlade, koji ne bi mogli pljačkati da im to premijer nije dozvolio. Bez njegovog miga se ništa u Hrvatskoj ne događa”, rekao je.

Navodi kako je Plenković davno trebao dati ostavku. “Sve što se događa u Hrvatskoj je njegova odgovornost. Svi ministri po koje dolazi DORH su postavljeni na njegovu naredbu. On postavlja članove Uprave u INA-i. Pa čija je onda to odgovornost? Očito su mu zakazali radari za kadroviranje. Ja bih se na njegovom mjestu zapitao zašto hapse moje ministre. Ljudi koje on predlaže se na kraju ispostave lopovi”, rekao je Petrov.

“Ljudi ne doživljavaju da su sve ove afere izašle iz njihovog džepa. Oni svaki dan daju po 200 do 300 kuna za državu u kojoj caruju lopovi”, rekao je.

Navodi kako ne podržava nasilje. “Volio bih da su organizatori prosvjeda ispred HDZ-a osigurali da ne bude poruka koje pokazuju ekstremnost. Važno je da ljudi imaju mogućnost izaći i dati svoje mišljenje, inače živimo u autoritarnom društvu”, rekao je.

