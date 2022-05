Podijeli:







Šef Mosta, Božo Petrov, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao optužnicu iz Srbije protiv hrvatskih pilota.

Komentirao je izjave Milorada Pupovca, koji inzistira da se zločin granatiranja izbjegličke kolone dogodio i da Hrvatska mora istražiti zločine.

“Mislim da bi pravo pitanje Miloradu Pupovcu trebalo biti nakon 30 godina što je zastupnik u Hrvatskom saboru je li Republika Srbija uopće agresor u Domovinskom ratu. Ja ga nisam čuo da je to izgovorio 30 godina, nisam ga čuo da je rekao treba li se dostaviti dokumentacija iz vukovarske bolnice, treba li Srbija platiti ratnu odštetu… Taj čovjek je 30 godina zastupnik u Hrvatskom saboru i nikad to nije izgovorio. Po meni on nije predstavnik svih Srba u Republici Srbiji, ja poznajem poštene Srbe i on nije njihov predstavnik, on meni sliči na jednog biznismena koji poprilično uspješno trguje. On koristi svoju fotelju da bi dobro trgovao”, rekao je Pupovac.

“On koristi druge usporedbe da bi relativizirao ono što se događa. On je rekao da Republika Srbija, koja nikad nije priznala niti se ispričala za zločine i agresiju, sad se pokušava predstaviti da nije agresor nego žrtva. Hrvatska može doslovno prisiliti Republiku Srbiju u pristupu Europskoj uniji kroz poglavlja da se nepravda ispravi, ali ne čini ništa. Andrej Plenković i ova Vlada ne čini ništa po tom pitanju, Srbija bez problema otvara i zatvara poglavlja, a onda se čudimo kad oni otvaraju poglavlja”, rekao je Petrov, dodavši da je Srbija izglasala zakon o univerzalnoj jurisdikciji upravo zato što hrvatska Vlada desetljećima nije ništa radila.

Što se tiče samih navoda o granatiranju izbjegličke kolone, Petrov je rekao da niti jedan zločin nije opravdan te da niti jedan agresor ne smije proći lišo. “Niti jedan nasilnik i na bilo kakav način zločinac ne smije proći bez osude i bez kazne. Ali tragično je da se ovdje politički koristi da bi se vuk, odnosno Vučić, obukao u janjeću kožu. Iz narativa agresora presvlači se u narativ žrtve. To je politički montiran proces da bi se dopustilo Vučiću da ne bude agresor nego žrtva”, rekao je Petrov.

“Neka Vučić malo razmisli o svojim aktivnostima”

“Je li Republika Srbija napravila agresiju na Republiku Hrvatsku? Jest. Izvolite to javno recite, ispričajte se Republici Hrvatskoj kroz svoje predstavnike u Saboru. Ja želim da to srbijanski predstavnik Milorad Pupovac javno kaže”, rekao je Petrov.

Komentirajući optužnicu protiv hrvatskih pilota, za koju kažu da postoje dokumenti i snimke, Petrov je povukao paralelu s Vučićevim govorom u Glini 1995. godine. “Ako netko ovako politički montiranim procesima pokušava izvrgnuti Hrvatsku ruglu i od pilota napraviti agresore, možemo pričati i o dokumentiranim snimkama gdje isti taj Vučić 1995. godine huška narod za Srbiju u Hrvatskoj. Neka gospodin Vučić malo razmisli o svojim aktivnostima”, rekao je Petrov.

