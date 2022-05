Podijeli:







Gost N1 Studija uživo bio je predsjednik Mosta Božo Petrov.

Komentirao je oporbene zahtjeve za raspuštanjem Sabora. Inicijative su pokrenute prije uhićenja bivšeg ministra Darka Horvata i rekonstrukcije Vlade.

“Sada je razloga još više za raspuštanjem. Nekoliko puta im se dogodilo da im se ministre hvata u klijentelizmu, korupciji, krađi. Kako takva Vlada ima legitimitet? Nema legitimitet. To što oni rade od početka pa sve do danas nije ono što bi ljudi htjeli da radi njihova Vlada koju su birali. Ako se ne boje mišljenja ljudi, neka izađu pred njih, pohvale se rezultatima koje tvrde da imaju i kažu ‘birajte nas ponovno’. Zašto ih je strah”, rekao je Petrov.

Vladajući tvrde da od raspuštanja ništa, da za to nema potrebe, pogotovo nakon, kako je premijer Plenković rekao – “mekane rekonstrukcije”.

“Kad kažete mekana, to su njegove riječi, vrijeđate zdrav razum ljudi. Ono što je očito dopušteno ministrima i Andreju Plenkoviću nije običnom čovjeku. Nije mu dopušteno istovremeno raditi, krasti i varati i varati, a ministru jest. I on (Plenković) ne mienja ministra zbog toga, nego jer ima sposobnije. U čemu? Krađi i varanju? Jedan ministar je odletio, došao je drugi i kad su isplivale njegove afere, a nije ni mjesec dana u stolici, Plenković kaže ‘ja ne znam, kako mogu znati’. Čovječe dragi, ti vodiš državu, vodiš Vladu. Ako ti ne znaš koga biraš za ministre, prijatelju dragi, otiđi s tog mjesta. To nije za tebe. Ako ne možeš naći 20 čestitih ljudi, to nije za tebe”, kazao je Petrov.

