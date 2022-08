Podijeli:







Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov za N1 Studio uživo javio se iz Metkovića. Komentirao je značaj Pelješkog mosta za njihov kraj, rastuće tenzije u BiH, krizu izazvanu inflacijom, a osvrnuo se i na nadolazeće obilježavanje Oluje.

“Most je nama izuzetno pomogao i on je nama od životne važnosti. Prije Pelješkog mosta, da biste došli iz doline Neretve u OB Dubrovnik trebali ste četiri puta pokazati osobnu iskaznicu, ne uključujući gužve u to, sada zamislite koliko vam treba da dođete do bolnice. Most će značajno poboljšati život. Ljudi će živjeti jednostavnije i bolje”, kazao je Petrov.

Slaže se da postoje opasnosti, ali dodaje da je to odgovornost nadležnih, a da svi trebaju upozoravati.

“Ako inspekcije budu obavljale svoj posao, ako čelni ljudi budu normalni, mi ćemo Pelješac sačuvati istim draguljom obale i idućih 50, 100 godina. Ako nikog ne bude briga, događat će se kaos. No onda smo sami krivi jer mi biramo te ljude na vlast”, poručio je Petrov.

Situacija u BiH

Analizirajući političku situaciju u susjednoj BiH istaknuo je da je visoki međunarodni predstavnik u BiH mogao učiniti situaciju pravednom za sve nacionalne strane u BiH svaki tjedan proteklih 20 godina.

“Kada god mu se prohtjelo, mogao je izgasiti odluke visokih dužnosnika. Niti jedna od tih odluka nije prošla niti jedan parlament u BiH. Hrvati traže samo da se po Daytonskom sporazumu definira izborna legislativa i da se na takav način biraju predstavnici svakog naroda. Oni su to mogli učiniti svaki dan, ali ništa nisu napravili”, kazao je Petrov koji ostavlja otvoreno pitanje treba li uopće izlaziti na iduće izbore.

“Izlaskom legalizirate ovakav izborni zakon prema kojem neki drugi narod vam može birati predstavnika”, pojasnio je.

Petrov smatra da ako visoki predstavnik nema čestitost napraviti stvari pravednima za svaki konstitutivni narod, ako nema hrabrosti za donijeti takve odluke, onda ne treba niti biti tamo.

“Ovdje nema mira. Postoji konstantno prisila, pritisak u stranu favoriziranja nekog konstitutivnog naroda. Očekujem od visokog predstavnika da ne čeka i da donese odluku odmah”, rekao je.

Upitan što očekuje od hrvatskih vlasti, odgovorio je da uvijek gleda djela, a ne riječi.

“Nažalost, često su hrvatski političari iz Hrvatske puni velikih riječi kada je u pitanju BiH, a ništa nisu napravili”, dodaje Petrov.

Napominje da je već Ustavni sud BiH definirao sadašnji zakon kao neustavan.

“Ustavni sud BiH je definirao sadašnji izborni zakon neustavnim. Što više treba visokom predstavniku u BiH? Tu počinje i završava priča. Što će odlučiti hrvatski predstavnici u BiH, ne mogu predvidjeti. Sigurno ćemo ih podržati da se sačuva hrvatski konstitutivni narod”, kazao je čelnik Mosta.

Iako smatra da političari iz Hrvatske nisu učinili gotovo ništa za BiH, napomenuo je jedan značajan doprinos Vlade Zorana Milanovića.

“Većinom gledamo jedno veliko ništo, ali moram istaknuti, što će reći svaka imalo upućena osoba, za vrijeme Vlade Zorana Milanovića ipak su se ulila značajna sredstva i u bolnicu i u fakultet. Bilo bi nepristojno i nekulturno to zanemariti. Očekujem to isto od sadašnjeg predsjednika Vlade”, kazao je Petrov.

SDSS-ovce očekuje u Kninu

Potvrdio je da u petak stiže na proslavu Oluje u Kninu, a isto očekuje i od srpskih predstavnika u Vladi.

“Oluja je za mene jedan od najsvetijih dana u povijesti Hrvatske. Za mene je potpuno neprimjereno da neki članovi Vlade u isto vrijeme budu na obilježavanju te slobode u Kninu, a drugi budu u Bačkoj Palanci s Vučićem. Odreda ih sve očekujem u Kninu taj dan”, kazao je.

Inflacija i mjere pomoći

O najavi donošenja novog paketa mjera za pomoć građanima i poduzetnicima najesen, Petrov je kazao:

“Dok kuća gori, baba se češlja. Mi smo prije 10 mjeseci doslovno prislili guvernera HNB-a da dođe u Sabor zbog već tada rastuće inflacije. Tad su nas ismijali.”

Ističe da nas čeka teška jesen i zima.

“Izuzetno teška. Inflacija neće stati. Paketi za te teške trenutke trebali su biti spremni prije 10 mjeseci. Govore da je službena inflacija 10 posto. Malo sutra. Stvari koje su građanima bitne rasle su puno više. Šećer je skočio sa 7 kuna na 12 kuna. Tko to kontrolira?”, upitao je Petrov pa dodao:

“Sada treba građanima reći – ljudi, pripremite se za tešku jesen i zimu. Strateški ćemo gađati točno one usluge, od komunalija do osnovnih živežnih namirnica, za najsiromašnije skupine građana da imaju što jesti i na čemu se grijati. Pomoći ćemo i svim tvrtkama koje su u problemu zbog strahovitog porasta plina.”

Kritizirao je i energetsku politiku Vlade poručivši da je potpuno promašena te da Hrvatska ne iskorištava svoje prirodne potencijale.

Osvrnuo se i na smanjenje PDV-a na drva i pelete.

“Kasno Marko na Kosovo stiže. Ostali su jadni ljudi koji nemaju ni sada novaca kupiti ta drva i pelete, a zamislite koliko će tek manje novaca imati”, kazao je.

