Petrov o ostavkama u Splitu: Nije normalno da se na izbore ide zbog Ivoševića

Podijeli:







Predsjednik Mosta Božo Petrov za N1 Newsroom govorio je o ostavkama splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i njegovog zamjenika Bojana Ivoševića.

“Iznenađuje me stav gradonačelnika Puljka da ne mjeri jednako ljude. Ne možete tražiti da oni koji su pod optužnicom, istragom DORH-a ne mogu biti u politici, a kada se to njemu dogodi, onda postoji druga mjera i on će određivati”, rekao je Petrov.

Govoreći o djelovanju Mosta u splitskom gradskom vijeću, rekao je da su u zadnjih godinu dana pokazali izrazitu konstruktivnost.

“Osim što smo bili otvoreni za dijalog, mi smo predložili najviše rješenja za Split. U svemu tome postoji jedna crvena linija. Ne može se dogoditi da u ime zaštite interesa Grada Splita netko nekome prijeti”, poručio je Petrov.

Rekao je da se Puljak pokazao kao osoba koja nije spremna za dijalog.

vezane vijesti Puljak i Ivošević podnijeli ostavke: “Split ide na izbore!” Kerum nije siguran da je Puljak stvarno dao ostavku: “To su špekulantske igre”

“U trenutku kada niste spremni za dijalog događaju se ovakve stvari. Nije mi prihvatljivo da osoba koja ima optužnicu ostaje i da se zbog nje ide na izbore. Zbog niza drugih stvari se moglo ići na izbore, ali da se ide zbog ovoga, to mi nije normalno”, istaknuo je.

Najavio je da će Most imati svog kandidata za novog gradonačelnika Splita.

“Mi smo pokazali da smo konstanta. Za razliku od drugih političkih opcija koji su gledali svoje interese ili su bili nesposobni, mi smo pokazali da se politikom može upravljati i bez da se ostvaraju osobni interesi. Nismo uzeli niti jednu fotolju ili tražili interes, a masu toga smo dobrog napravili”, rekao je.

“Najkvalitetnije riješenje za Split ponudit će Most”, uvjeren je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.