Petričušić o seks-skandalu: Ne bi me čudilo da se radilo o političkoj zamci

Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

Sociologinja Antonija Petričušić, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, gostovala je u Newsnightu gdje je komentirala aktualni slučaj s navodnim eksplicitnim porukama u Splitu, problem manjka vrtića u Hrvatskoj kao i moguću odluku Vrhovnog suda u SAD-u o pobačaju.

Komentirajući skandal s eksplicitnim porukama Puljkovih suradnika Antonija Petričušić je rekla:

“Čini mi se da nije bilo politički svjesnog bića koje je zaiobišla ta vijest kao i val lažnog morala i zgražanja nije na isti način dočekan. Ljudi koriste mreže za upoznavanje ili nalaženje partnera. Ne vjerujem da je ovaj skandal izazvao toliku političku štetu Puljku i njegovi kompanjonima iz stranke. No, u cijelom nizu događanja nekoliko je problematičnih. Prvo, čovjek koji pretendira biti gradonačelnik drugog najvećeg grada u Hrvatskoj i koji je sveučilišni nastavnik, iskoristio je sintagmu seksualnost invalida – uvriježen je stav da se za osobe s invaliditetom naziva kao osobe s invaliditetom. On se kasnije ispričao zbog toga. Dobro je što je pravobraniteljica osoba s invaliditetom reagirala i jasno u kontekst stavila činjenicu da i oni imaju pravo na bliskost i seksualnost, ali da se ne smije nečije upitno moralno ponašanje dovoditi u vezu s tim.”

Na pitanje mogu li izlike da su to lažni profili nešto značiti u cijelom tom kontekstu, odgovara: “Ne bi me čudilo da se radilo o političkoj zamci i ovaj skandal može osvijestiti mnogim političarima koliko je njihova privatnost slizak teren. Nakon ovog skandala, sigurna sam, da će se takve komunikacije drugačije tretirati. U svemu mi je sociološki najzanimljivije kako su sve stranke kroz komentiranje ovog događaja pokušale poentirati naglašavajući vlastiti vrijednosni sustav. Mislim da su splitski političari pogriješili što se od početka nisu ispričali i onemogućili bujanje priče.”

Dotaknula se i situacije u zdravstvu i Beroševog poziva da mu se građani jave sa svojim problemima.

“Ako premijer i njegovi ministri žele biti dosljednji, onda bi svatko trebao imati jednaku šansu nazvati ih, ali to se nikad neće dogoditi jer svatko ima pravo na privatnost. Građanima je uvredljivo da se ponekad u javnom prostoru vršitelji javnih funkcija pozivaju na činjenicu da imaju više moći od ostalih ljudi u sustavu. Takve izjave govore koliko je utemeljeno nepovjerenje ljudi u institucije. Nadam se da je premijer ovom krivo izjavom naučio da ne smije tako pokazivati svoju političku moć”, istaknula je Petričušić.

“Manjak vrtića? Na mnogim je mjestima kritičnije nego u Zagrebu”

Ovih se dana puno govori i o manjku vrtića, posebno u Zagrebu. No, Petričušić ističe da je u nekim manjim sredinama situacija puno kritičnija.

“U hrvatskom zakonodavnom okviru nema jamčenog prava na smještaj djece u odgojnim ustanovama tipa vrtića. Kad bi to postojalo, onda bi se vlasti trebale truditi osigurati to. To ne postoji. Mislim da je lokalna vlast u Zagrebu pokušala napokon dosljednije provoditi pedagoški standard, a mislim da je val napada na njih rezultat političke borbe na osjetljivoj temi djece. Djeca su uvijek, u Zagrebu ili bilo gdje drugdje, ostala neupisana na početku vrtićke godine jer u Hrvatskoj ima premalo kapaciteta za svu djecu. Pitanje je kako o tome razmišljati dugoročno. Ovo je dugotrajan problem kojeg treba adekvatno adresirati”, rekla je i dodala:

“Djeca čija su roditelji slabijeg materijalnog statusa, kad su odmah uključeni u vrtić, imaju priliku nadomjestiti jaz svojeg porijekla, usvojiti vještine koje ih mogu uzdignuti. Zato je potrebno sve više vrtića. Pričamo o Zagrebu, ali puno je općina gdje je situacija puno kritičnija. Cijela priča o neadekvatnom smještaju djece u Zagrebu je politički spin koji nastoji diskreditirati upravljačku odluku.”

“Pobačaj je važno političko pitanje”

Prokomentirala je i moguću odluku američkog Vrhovnog suda o pobačaju. Na pitanje što bi to značilo za žene u Americi, ali i u svijetu rekla je:

“1973. u slučaju koji većina poznaje po imenu Roe vs. Wade, ozakonjen je pobačaj u svim federalnim državama SAD-a, tj. da moraju postojati klinike za legalan prekid trudnoće. Same države imaju svoja zakonodavstva i mnoge su donijele različite zakonske propise. Neki od tih zakona su vrlo restriktivni. Odluka bi mogla ograničiti pravo na prekid trudnoće jer omogućava državama da to učine. Takva novoustanovljena praksa definitivno će dovesti do niza negativnih posljedica po žene koje tijekom cijele povijesti posežu za prekidom trudnoće ako se radi o neželjnoj, nakon incesta, silovanja i slično. Moguće je da će dolaziti i do neželjenih, smrtnih ishoda. To je važno političko pitanje.”

