Peternel: Gdje god zagrebete u HDZ-ovoj piramidi doći ćete do truleži

Igor Peternel iz Domovinskog pokreta bio je gost Newsrooma.

Na početku se osvrnuo na početak saborskog zasjedanja Sabora.

“Dio gdje oporba traži raspravu o Ini je sasvim očekivan i normalan. HDZ-ova piramida od vrha prema dnu, gdje god zagrebete doći ćete do truleži. Ovo je samo jedan od slučajeva, al toga smo se već nagledali. Vidimo da se u pravosuđu malo toga događa i da ono kaska. Brojne su afere. HDZ se pod vodstvom Andreja Plenkovića iz jedne svjetonazorske ideološke stranke pretvorio u jednu stranku koja postoji i čije članove povezuje želja za moći i za pristupom novcu”, rekao je.

Što se tiče afera u Hrvatskoj, rekao je da je modus operandi uvijek isti.

“Događa se spektakularni politički dio, a onda se onaj pravosudni uvijek razvuče. Pitanje je kojim resursima DORH zapravo raspolaže. Procesi se vrlo slabo pripremaju i jako je malo pravednih presuda”, rekao je.

Podsjetio je i na slučaj bivšeg premijera Ive Sanadera.

“Činjenica je da je Sanader već dosta godina u zatvoru, s prekidima. On je sasvim sigurno drakonski kažnjen ako uzmemo u obzir da je to zapravo sustav koji je modus operandi te stranke. Gdje god zagrebete, doći ćete do istog – do netransparentnosti, korupcije i ovoga što se događa”, rekao je.

Kaže da je u Hrvatskoj moralna odgovornost na vrlo niskim granama.

“To dolazi od samog vrha vlasti. Kod nas se s vlasti ne odlazi ni zbog čega”, tvrdi.

Komentirao je i Plenkovićeve najave o povećanju proizvodnje plina u Hrvatskoj rekavši da nije siguran koliko je to izvedivo.

“Nismo se kvalitetno pripremili na krizu. Vlada je išla s mjerama. Te mjere naizgled izgledaju dobro, ali one su provedbeno vrlo problematične. Kako ćete ograničiti cijene proizvode? Imate ograničenje cijene pileta, ali jednostavno će doći do nestašice pileta u takvom obliku i dobit ćete nešto drugo. Po meni bi puno bolje bilo da se išlo na ograničenje marži i neke druge mjere”, istaknuo je Peternel.

