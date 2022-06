Petek: Zbog lošeg sustava Zagreb gubi 100.000 eura pitke vode dnevno

Podijeli:







Zagrebački vijećnik SDP-a Renato Petek u Novom danu komentirao je problem otpada u Zagrebu i druge gradske teme.

Novi model razvrstavanja otpada, dodatne vrećice koje će se prodavati građanima, najavljivao se od 1. srpnja, no očito od toga ništa.

“Očito nije tako jednostavno u tako kratko zadanom roku to uvesti, ali gradonačelnik je tim rokom htio mobilizirati slubže i Čistoću i upozoriti građane da dolazi promjena. I ta promjena je napredak je će se kroz vrećice naplaćivati po količini. I drugo, Zagreb bi trebao prestati biti kantograd, spremnici se miču s nogostupa, doalze podzemni i polupodzemni spremnici u gradskoj jezgri, a u ostatku zgrada tzv. boksevi koji bi se trebali staviti pod nadzor”, rekao je Petek.

“Cijeli ssutav stupdi na snagu 1.7. sada će “Vjerojatno će gradonačelnik na idućoj Skupštini tražiti odgodu jer nije posao odrađen do kraja. Imamo situaciju da vrećice nisu ni tiskane, a kamoli distribuirane, kao i drugi segmenti koji nisu odrađeni. Gradonačelnik će treba objasniti zašto se nije uspjelo, gdje je zapelo i predložiti novi rok unutar kojeg bi se mogao ostvariti barem minimum minimuma da se ide u novi sustav”, dodaje Petek.

Problem je trenutno is odvozom otpada, pojavile su se informacije da se mnogi kamioni Čistoće kvare, da 20-30 posto njih uopće nije u funkciji, problemi su s dijelovima pa se zato kasni s odvozom, odnosno ide rjeđe.

“To je pomalo zabrinjavajuće. Osim što nismo imali dobar sustav, novi upravitelji Holdinga i Čistoće nisu uspjeli dokazati u godinu dana da mogu bolje funkcionirati čak i po starom sustavu. Problemi su s vozačima, s dijelovima za kamione i to je neprihvatljivo da se nije riješilo u godinu dana, da se vrati povjerenje građana da može bolje”, smatra Petek.

“Gradonačelnik imate podršku za sve dobre projekte”

Građane brinu i cijevi koje neprekidno pucaju. Neulaganje desetljećima dolazi na naplatu.

“Imamo jako zastarjeli sustav kanalizacije i vodovoda, to su ogromni problemi, ne mogu se u kratkom razdoblju riješiti. Gradonačelnik je uspio u godinu dana uspio obaviti, što je važno da Grad surađuje s ministarstvima, s Vladom, mnoge razgovore gdje je dobio obećanja da će se osigurati sredstva iz EU fondova upravo za sanaciju vodovodnog i kanalizacijskog sustava. Trebat ćemo ulagati 10 godina da bismo uopće došli do neke razine srednje Europe što se tiče starosti sustava, tih cijevi. Ne možemo grad odjednom raskopati na 200 mjesta, nego se mora pomno planirati. Gradonačelnik zasad govori o dvije milijarde kuna koje će se u srednjem razdoblju ulagati u taj sustav i to je sigurno dobar pomak. Nije samo pucanje cijevi problem… Imamo gubitak pitke vode od preko 50 posto, stručnajci su mi rekli da je to vrijednost 100.000 eura dnevno”, rekao je Petek.

Imaju li Možemo i Tomislav Tomašević i dalje podršku SDP-a kakvu su imali na početku mandata?

“Ima podršku za sve dobre projekte. Naša suradnaj je bazirana na Skupštini, mi nemamo ingerencije nad Holdingom, Gradom, to pripada gradonačelniku, to je njegova odgovornost, njegov je i uspjeh. U godinu dana u Skupštini nismo podržali jednu točku. Radi se evaluacija sporazuma, želimo da bude uspješniji i bolji, da idemo prema konkretnijim mjerilima što ćemo u sljedeće tri godine učiniti. Ako dođe do takvog dogovora, gradonačelnik će imati i pisani sporazum. Ako neće doći do pisanog, za sve dobro će dobiti podršku ionako. Ne samo od nas, nego i drugih klubova jer se radi o zdravorazumskim prijedlozima”, kazao je Petek.

