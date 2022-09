Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik Renato Petek u N1 Studiju uživo govorio je o raskidu suradnje između SDP-a i Možemo! u Zagrebu.

“U tijeku je formaliziranje ostavke na mjestu predsjednika odbora za komunalno gospodarstvo što se mene tiče, ali i kolegice Dine Vasić na mjestu predsjednice odbora za financije. Kako sporazuma više nema, a on je regulirao sva mjesta unutar Gradske skupštine, s pravom je Viktor Gotovac tražio da se ponište i na drugi način reguliraju pozicije unutar Grdaske skupštine”, rekao je Petek.

VEZANE VIJESTI Što se krije iza raskida koalicije SDP-a i Možemo? SDP raskida koaliciju s Možemo u Zagrebu? Grbin: Slijedi razgovor s partnerima

Joško Klisović je predsjednik Gradske skupštine. “Za sada nemam informaciju da je podnio ostavku koja je zatražena za njega. Kako nema sporazuma, prirodno je da se sve odluke ponište.”

Petek je pojasnio i zašto je došlo do raskida suradnje. “Što se tiče dosadašanjeg načina rada, analizom koja je trajala više od šest mjeseci uvdijeli smo se da se na ovaj način ne rješavaju problemi u gradu, da ne postoji povjerenje među partnerima jer je došlo do raznih situacija oko informiranja i planiranja. No, to ne znači da SDP neće podržavati sve dobre prijedloge gradonačelnika.”

Na upit znači li to da SDP više nije u vladajućoj većini, Petek odgovara: “Sporazum se odnosio na sve u Klubu. Nadam se da se neće ponoviti 2018. kad su se pojavili Bandićevi žetončići. Hoće li danas doći do nekuih promjena, vidjet ćemo.”

Zašto je pukla suradnja?

Neki mediji su naveli da je Rimčev projekt s robotaxijima razlog za raskid suradnje, no Petek se ne slaže s tim i navodi da je evaluacija suradnje trajala mjesecima.

“SDP je ponudio brojna rješenja za gradske probleme po pitanju transparentnosti, poboljšanja situacije osoba s invaliditetom, no jako malo toga je krenulo u realizaciju, a praktički nijedna nije realizirana”, istaknuo je Petek pa dodao:

VEZANE VIJESTI Tomašević o raskidu sporazuma sa SDP-om: “O svemu smo doznali iz medija” Klisović potvrdio: SDP raskida koalicijski sporazum s Možemo!

“U prvom mjesecu su donijeli odluku da se treba poboljšati situacija pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju. Krenula je školska godina, prvi tjedan su pomoćnici radili bez edukacije i s privremenim ugovorima. Nije se učinio ni taj pomak, a bilo je puno ozbiljnijih i važnijih.”

Podsjetio je da nisu realizirani ni neki drugi prijedlozi koji se odnose na transparentnost, poput prijedloga o gradskoj riznici i kreiranja kataloga nekretnina.

“No, sve se to može podvući rječju da ne postoji povjerenje, da je došlo do tolikih razlika da nema pvojerenja između partnera, a to na kraju samo šteti Zagrebu i Zagrepčanima”, kazao je Petek.

Kaže da su se trebala donijeti rješenja za nagomilane probleme, ali “za sada je ta velika promjena koja je trebala doći u Zagreb izostala”.

Navodi da nova vlast ima i dobrih poteza, ali da nisu vidjeli one koje su najviše očekivali, kao što su “otvorena komunikacija, potpuna transparentnost financija, otvorena javna nabava”.

Kazao je da gradonačelnik Tomislav Tomašević ima i nekih dobrih poteza pa komentirao po čemu se razlikuje od prethodnika Milana Bandića.

“Gradonačelnik nikog ne vrijeđa, novinarke ne trpe seksizam, nema upita ni sumnje da postoje neka mita i korupcije. No, s druge strane, svjedočio sam da se obećavalo raskidati ugovore s Petrom Pripuzom, a na kraju sad imamo šest ugovora, okvirnih sporazuma, a za vrijeme Bandića su bila četiri”, kazao je Petek.