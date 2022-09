Podijeli:







Izvor: N1, Ilustracija

Naftni konzultant Ivo Peroš bio je gost Newsrooma.

Komentirao je sutrašnji sastanak predstavnika MOL-a i ministra Filipovića.

“Filipović je dosta nesretno odabran delegat. Svi problemi oko tog braka koji je u agoniji potiču od toga da u svim tim razgovorima MOL dovodi najjače stručnjake, a s druge strane sjede političari. Ishodi takvih sastanaka uvijek idu na štetu hrvatske strane”, rekao je Peroš.

“Opseg i razmjeri krađe su stvarno skandalozni. Pogotovo u delikatnom momentu zime koja nas očekuje i ljudi koji drhte očekujući račune za plin i struju. Moment nije mogao biti gori”, dodaje.

“Blamaža i sramota za državu i Vladu”

Peroš napominje da je puno informacija koje svakodnevno izlaze van.

“To je blamaža i sramota. I za državu i za Vladu i za predsjednika Vlade. Ja mislim da će se to konačno na ovaj ili onaj način raspetljati. Ova situacija je neodrživa”, rekao je.

Peroš kaže da treba imati iskustva i znati pročitati izvješća o poslovanju koja šalje mađarska strana.

“Ja pratim i moram priznati da su izvješća koja pripremaju Mađari sročena pomno na način da što više informacija ili sakriju ili zamute da osobi koja bi to trebala dešifrirati teško može poći za rukom. To dovodi do strašne eskalacije štete koje ovakvo poslovanje, ne samo plinsko, nego i ostali biznisi. Mađari su se totalno oteli. Više uopće ne paze, uzimaju gdje mogu i sve im je lakše”, kazao je.

