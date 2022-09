Podijeli:







Izvor: N1

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović govorila je N1 Studiju uživo o današnjem prosvjedu protiv HDZ-a.

Govoreći o razlozima prosvjeda ona kaže kako je neodgovorno kalkulirati hoće li dovoljno ljudi doći, hoće li padati kiša… “Na nama je odgovornost da organiziramo prosvjede na kojima ćemo jasno artikulirati poruku da je jedina pozitivna budućnost ona bez HDZ-a, da s HDZ-om nema budućnosti. Ljudi su razočarani, demotivirani, ne izlaze na izbore, čini im se da su ovi loši, ali da oni koji dolaze nisu ništa bolji. Nama je jako važno da artikuliramo koji su to razlozi”, kaže Peović na pitanje o razlozima za organiziranje prosvjeda protiv vladajuće stranke.

Zastupnica je govorila i o stanju u Ini. “Ina nije trebala biti privatizirana, to je sasvim jasno. HDZ ima apsolutnu odgovornost na sebi jer već desetljećima može promijenit to stanje, a ne mijenja ga. Sada HDZ ne misli da treba vratiti upravljačka prava i tako se iskupiti za ono što je napravio njihov premijer. Oni smatraju da je rješenje malo više korporativne odgovornosti. Zar je nije bilo do sada?”, pita se dodajući kako je MOL dobio zlatnu koku iz koje se već desetljećima izvlači novac i da je HDZ tome kumovao. “Mi sad utvrđujemo stvari koje svi u Hrvatskoj znaju. Da je rafinerija u Sisku nepotrebno zatvorena, da je zatvorena u korist Mađarske, da nije modernizirana i otvorena rafinerija u Rijeci kako se obećavalo. Znamo da je HDZ, Ćorić, Plenković, omogućio da se nafta vozi u Mađarsku, da se domaćim ljudima prodaje plin po duplo većoj cijeni… Mi smo energetsku suverenost potpuno izgubili i tome je kumovao HDZ”, kaže ona.

I zaključak oporbene inicijative isti je kao i HDZ-ov, malo više korporativne odgovornosti, govori Peović dodajući da smo to probali, da nije išlo i da to neće riješiti stvar.

Nacionalizacija Ine

Prema njenom mišljenju, Inu treba nacionalizirati. “Nacionalizacija Ine nije bauk. Postoje sva opravdanja da se to napravi, vezano za taj koruptivni proces. Sanader je dogovorio i vrlo lukrativan i bogat prihod od plinskog biznisa. Zato nas je MOL tužio i dobio i sad će HDZ platiti 2 mlrd kuna prema toj presudi. To je kvislinški i kolonijalno i to nije politka u korist svog naroda. Jedino što nam preostaje je nacionalizacija. Sad u Njemačkoj imate nacionalizaciju Gazpromovih podružnica”, objašnjava. Ona smatra da je energetska samodostatnost apsolutni prioritet i da nacionalizacija ni u tom kontekstu ne bi trebala biti problem, da je pitanje samo političke voljle.

Na pitanje koliko je realno očekivati nacionalizaciju, ona kaže: “Onoliko koliko u to povjerujemo.”

“Ljudi misle da je budućnost bez HDZ-a nerealna bajka. Većina ljudi razumije da je potrebno s HDZ-om smijeniti tu legaliziranu sistemsku korupciju. Oni izvlače šalabahter da korupcija ima ime i prezime. Ima i srednje ime, HDZ”, kaže Peović.

“Plenković i HDZ su odgovorni za ovu apatiju koja je zavladala”, kaže i dodaje kako se gube sve mogućnosti i da se više ne mogu davati prijedlozi koje daje HDZ. “Puno toga nije napravljeno mimo zakona. Ovih milijardu kuna je ništa u usporedbi s potpuno legalnim oblicima pljačke”, kaže ona dodajući da ćemo i u narednim arbitražnim sporovima gubiti desetke milijardi kuna.

Socijalistički sistemski pokret

Peović kaže kako se kroz “socijalistički sistemski pokret” može promijeniti stvari i vratiti ljudima nadu.

“Ne na način da još malo privatiziramo i poduzetnika s HDZ-ovom iskaznicom smjestimo na prave poziciji niti da ukinemo zdravstvo koje je evidentno neučinkovito”, govori. Trebalo bi, kaže, promijeniti stvari u zdravstvu, obrazovanju… Objašnjava da se javnim službenicima brani da obavljaju djelatonosti koje su u konkurenciji s onime što rade, dok je to isto istovremeno dopušteno liječnicima, npr.

“Zakon o radu definira da radnik ne smije ulaziti u konkurentski odnos javnom servisu”, kaže. Govoreći o privatnom školstvu, kaže da ono parazitira na javnom. Navodi i primjer prigovora savjesti, kao i nabavku uređaja u privatnim ordinacijama koje u javnom zdravstvu ne nabavljaju kako bi privatne ordinacije imale posla. “To je ta legalizirana sistemska korupcija”, kaže dodajući da je ista stvar sa školstvom. “Ako školstvo devastirate do te mjere da roditelj koji želi dobro obrazovanje za svoje dijete to ne može dobiti u javnom školstvu…”, navodi Peović dodajući da mi, ipak, “imamo još puno toga za izgubiti”.

