Peović: Inflacija je klasno pitanje, nije svima isto

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović gostovala je u N1 Studiju uživo i komentirala saborsku inicijativu za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša, ali i inflaciju te situaciju s rastućim cijenama goriva.

Kako navodi, zaostajanje Hrvatske povezano je s “oduzimanjem narodu svih poluga društvenog razvoja”.

“Darko Horvat je odličan primjer. On je zabio posljednji čavao u lijes brodogradnje u Hrvatskoj. Nije HDZ započeo uništavanje, ali čini se da ga završava… To je samo kap u moru koja nas betonira u začelju Europske unije. Nije Horvat jedini, niti je najvažniji”, rekla je Peović.

Komentirala je inicijativu za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša.

“Razlog zašto smo pristupili toj inicijativi je da bismo upozorili na to kako su stvari legalno na lošem putu. Naša je perspektiva da upozorimo na to da se mora odvojiti privatno od javnog zdravstva. Privatno zdravstvo parazitira na javnom i ne možemo osigurati normalnu zdravstvenu zaštiti većini hrvatskih građana ako se to događa. Imamo podatak da svake godine javno zdravstvo sklapa milijunske ugovore s raznim bolnicama, a istovremeno u privatnim bolnicama rade liječnici iz javnog zdravstva”, navodi Peović.

Kaže da je potrebno svim liječnicima zabraniti dvojni rad.

“To dovodi javno zdravstvo u nepovoljnu poziciju. Zašto plaćamo specijalizaciju našim liječnicima? Često čujemo argument kako će to dovesti do odljeva liječnika u inozemstvo, ali trebaju nam liječnici koji žele ostati raditi u svojoj zemlji”, rekla je Peović.

Osvrnula se na inflaciju i rastuće cijene goriva.

“Plenković je rekao da su oni u Vladi intervencionisti i da su za socijalno tržišno gospodarstvo. To su novi termini koji se pojavljuju kod Plenkovića. Izgleda da to dolazi iz EU i pučana…

Ljudi se sa strepnjom sjećaju bonova za vožnju, kao i parnih i neparnih datuma. Ali tada je nestašica bila riješena tako da je svima bilo isto. Znači da i u slučaju da ste imali puno nova niste mogli voziti na neparne datume. Inflacija je klasno pitanje, nije svima isto. Nekima neće biti problem visoke cijene, dok će ju drugi snažno osjetiti”, rekla je Peović.

