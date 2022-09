Podijeli:







Izvor: N1

Članica predsjedništva SDP-a Biljana Gaća za Newsroom N1 televizije je komentirala rezultate popisa stanovništva iz 2021. godine koji je pokazao da je u Vukovaru broj pripadnika srpske manjine pao ispod 30 posto.

“Ovaj popis stanovništva je iznimno žalostan i poražavajuć. Još su žalosnije reakcije čelnih ljudi poput Ivana Penave i Andreja Plenkovića koji time žele ubrati jeftine političke poene. To je velika sramota jer su prema zadnjem popisu stanovništva Vukovar napustili svi podjednako. Vukovarke i Vukovarci imaju jednake probleme, a to su gospodarska pitanja, pitanja političke stabilnosti i obrazovanja. Upravo zbog toga i radi njihove dugogodišnje vladavine i imamo ovakvu korupciju i afere u državi.

Kako navodi, Ivan Penava izjavom o “povratku na staro” misli na podatke iz popisa prije 2011. godine. “Međutim, pripadnici srpske nacionalnosti nisu mogli koristiti svoja prava, nego je Gradsko vijeće o tome odlučivalo svake godine. Iz Vukovara su iselili ljudi bez obzira na njihova krvna zrnca. U Vukovaru imamo tri najveća demografska problema. Prvi je taj što nemamo riješeno pitanje obrazovanja, drugi je nedostatak kvalitetnih radnih mjesta i treći stambena problematika koja se dugi niz godina nije adekvatno rješavala”, rekla je.

“Penava svu krivnju za demografsko stanje prebacuje na HDZ i Andreja Plenkovića. On je postao gradonačelnik 2014. godine kao član HDZ-a i bio je to do 2020. godine. Godinama je provodio politiku HDZ-a, a sada njih okrivljuje za sve što se dogodilo. On mora preuzeti odgovornost”, rekla je.