“Pelješki most je strašna ćuška takozvanom političkom Sarajevu”

Podijeli:







Izvor: N1 / Božidar Lončar

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Novog dana. Komentirao je, između ostalog, i odnose s Bosnom i Hercegovinom u kontekstu izgradnje Pelješkog mosta.

Rekao je da je most “strašna ćuška tzv. političkom Sarajevu”.

“Ja mislim da zato nitko iz Bruxellesa nije došao. Oni su se ponašali iz Sarajeva po načelu da susjedu crkne krava”, istaknuo je.

Govorio je i o zaslugama za realizaciju mosta.

“Čini mi se uvjerljivo ovo što govori Luka Bebić. Ja se doista sjećam kad je on to u Saboru predlagao. Sjećam se da je župan Šprlje bio dosta čvrst i to usprkos vodstvu SDP-a. Ljudima iz Dubrovnika fizički to znači izlazak iz ćorsokaka”, rekao je Puhovski.

Cijeli razgovor možete pronaći OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.