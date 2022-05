Peđa Grbin u Intervjuu tjedna: Hrvatska nije pravna država

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u Intervjuu tjedna TNT-a.

Najprije je govorio o raspravi o Zakonu o pobačaju:

“Imali smo cijelonoćnu debatu o Zakonu kojim želimo urediti medicinski prekid trudnoće. Žao mi je da su vladajući, HDZ, to stavili u taj kasni termin, ali u konačnici nema veze, u koje god doba bilo mi ćemo biti tamo i rapravljati o stvarima koje su nam važne”, rekao je.

Dodaje i kako ne bi rekao da je toliko iznenađujuće što su neki članovi vladajuće koalicije glasali za njihov prijedlog Zakona o pobačaju.

VEZANE VIJESTI Zakon o pobačaju nije prošao, 78 zastupnika glasalo protiv Svađe u bolnici iz koje je krenula afera Čavajda. Što se događa u Sv. duhu? Profesorica ustavnog prava: Čavajda može tužiti odgovorne, to je minimum

“I rasprave na radnim tijelima i plenarnim sjednicama pokazali su da nisu svi u vladajućoj koaliciji na istim položajima, uostalom kao što po ovom pitanju nisu ni svi u oporbi na istim položajima, ovisno o tome jesi bliže centru ili lijevici je formiralo tvoj stav i je li ti pravo žene na izbor ono što ti je bitno i za čime se vodiš”, veli.

“Clada je novi paket mjera trebala donijeti kad su saznali za agresiju na Ukrajinu

U nastavku je govorio i dodatnim mjerama koje bi trebale ublažiti udar inflacije na građane:

“Imamo jedan prijedlog koji nam je izuzetno bitan i nadam se da će oko toga biti potpore drugih političkih opcija, radi se o usklađivanju mirovina. Trenutno imamo formulu koja u ovoj godini inflacije neće dovesti do rasta mirovina u vrijeme rasta infalcije. Mirovine će gubiti na vrijednosti”, kaže i osvrće se na povećanja plaća:

Dogovoreno povećanje je ispod razine inflacije, što znači da će vrijednosti povećanih plaća na kraju godine biti manje nego na početku. Spomenuo sam mjeru pomoći umirovljenicima, ali imamo još jednu, ovih dana trebao bi biti isplaćen inflatorni dodatak umirovljenicima. Vrijeme je da ragovaramo o tome da nešto slično ponovimo i na jesen.

Cijene goriva rastu iz tjedna u tjedan, Vlada je dala neke mjere, ali nisu dostatne. U konačnici vrijeme je da počnemo razgovarati o tome kako funkcionira HEP i postoje li određene rezerve u radu HEP-a. Neki poduzetnici su prije nekoliko tjedana dobili nove cijene struje koje su i 4 puta veće nego dosad. Zamislite pekara koji koristi struju da napravi kruh, mislite li da će cijena kruha ostati ista?”.

Rekao je i da je Vlada novi paket mjera trebala početi pripremati onog dana kada su doznali za agresiju na Ukrajinu te da je on trebao biti izglasan najkasnije u travnju.

“Čavajdi svi moramo skiuti kapu”

Govorio je i o slučaju trudnice Mirele Čavajde:

“Slučaj Čavajda nam je pokazao da smo mi nažalost još uvijek u takvom društenom trenutku da bez snažne reakcije i potpore te ogromne hrabrosti jedne osobe ti ne možeš ostavaritit svoja prava. Posljednjih dana razmišljam o tome koliko je još Mirela Čavajda koje nisu istupile. Boli me kad razmišljam o tome s kakvom su se boli, osudama i pritiskom one morale susretati pri ostvarivanju svojih prava i pitanje jesu li ih uopće uspjele ostvariti. Toj ženi svi moramo skinuti kapu do poda i reći joj veliko hvala jer je započela borbu koja treba osigurati da više nijedna žena ne prođe kroz takav pakao”, rekao je.

Naglašava kako Hrvatska mora osigurati izvođenje feticida.

“Hoće li netko reći da su Slovenci nemoralni ljudi? Ili liječnici drugih zemalja u kojima se to radi? Oni su neljudi? Ako je problem edukacija, a to mi je malo teško zamisliti jer živimo u zemlji u kojoj se provodi transplatacija srca, jetre i volimo biti samozadovoljni kada govorimo o uspjesima naše medicine. Nitko me ne može uvjeriti da je transplatacija srca jednostavniji zahvat od prekida trudnoće. Ali okej, prihvaćam, u ovom trenutku možda nemamo liječnika koji to obavlja. Što u tom trenutku Ministarstvo zdravstva treba napraviti? Osigurati edukaciju takve osobe koja će taj zahvat napraviti”, govori i dodaje:

“Ako možemo uvoziti radnu snagu u drugim sektorima jer te snage nedostaje u Hrvatskoj i ne možemo u Hrvatskoj naći liječnika koji bi obavio taj zahvat, onda ga potražimo negdje drugdje”. Rekao je i kako tu niej u pitanju možemo li tog liječnika platiti nego želimo li.

“Zakon je jasan!”

Analizirao je i sam Zakon za koji neki liječnici tvrde da je nedorečen:

“Zakon je jasan. Ovo govorim i kao pravnik i kao političar. Ako Zakon kaže da se prekid trudnoće nakon 10. tjedna može napraviti u zakonom propisanom slučaju i ne propisuje gornju granicu, onda znači da se taj zahvat može napraviti od 10. tjedna do bilo kojeg vremena prije kraja trudnoće. Ako nema gornje granice, zakonodavac zna zašto je takav zakon donio. Imamo zakon, zakon je propisao proceduru, zakon je tu proceduru ostavio u nadležnost nekim tijelima i ta su tijela donijela odluku. Točka. Jasno”, kaže i dodaje:

“Imamo zakon koji propisuje da se nešto smije, imamo tijelo kojem je prepuštena kontrola, prvostupanjsko i drugostupanjsko i drugostupanjsko je donijelo odluku da se taj zahvat može napraviti i u tom slučaju nitko u Hrvatskoj, koji bi postupio u skladu s tim uputama, ne bi prekršio zakon. Ne vjerujem i ne mogu prihvatiti da je zdrvstvena struka u Sloveniji toliko napredna u odnosu na Hrvatsku da se ovakvi zahvati tamo obavljaju, a u Hrvatskoj ne mogu”.

Na pitanje jesmo li pravna država, kaže:

“Ne. Nemam ni mogućnosti ni potrebe da taj odgovor dodatno obrazložim. Mi smo ponašanjem Plenkovića i Jandrokovića u jako kratkom vremenu prestali biti pravna država”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.