Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar i kolumnist riječkog Novog lista i beogradskog Danasa Jaroslav Pecnik bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao navode predsjednika Milanovića, stanje u HDZ-u i oporbi, a osvrnuo se i na aferu s INA-om.

“Milanović je nezadovoljan jer europska javna tužiteljica kopa po našim računima, no to je još jedan u nizu gafova predsjednika unazad par mjeseci. Sve je počelo s finskim prijemom u NATO koji je tvrdio da će stopirati. Posljednje je bilo njegovo privatno druženje s Orbanom“, rekao je.

On smatra da bi se trebalo distancirati od onih koji ruše koheziju Europske Unije, koliko god ona bila skliska.

Osvrnuo se i na stanje u HDZ-u

“Meni je paradoks da hrvatski glasači sporo reagiraju na to što se zbiva, jer je samo 3 posto glasača odustalo od glasanja za HDZ”, rekao je.

Smatra da je afera u INA-i izravni napad na samog Plenkovića, prije je to mogao pripisati nekom ministru, no članovi uprave INA-e njegov su osobni izbor.

“To je samo vrh sante leda, tek treba otkriti što se sve krije ispod toga. Oni sad štite svog šefa, no ne smije se stati na tome”, kazao je.

Nedavno je Plenković rekao da se u ovih 6 godina najeo toliko govana koja nisu njegova, a Pecnik se pita zašto je to radio jer nije naivan i neobrazovan čovjek.

VEZANA VIJEST Pecnik: Zašto Čuraj? Očito ima neka tajna veza Plenković-Vrdoljak

“Agrokor je puno veća pljačka stoljeća, ti će se krakovi vući još godinama. Glavni konstrukt rušenja afere u Agrokoru bili su Plenković i Dalić, ona je morala otići, ali je nagrađena lukrativnim položajem u Podravci. Njen muž je najdugovječniji član uprave INA-e, on vegetira i lešinari već dugi niz godina. No, on se oglušio na poziv premijera da da ostavku. Premijer kakav je, takav je, ali je autoritet”, kaže Pecnik.

Smatra da se građani mogu samo pitati zašto netko može dobivati tolike iznose, a oni se ne udostoje niti ispričati i reći da su bili neoprezni.

“Vidjela žaba da konje potkivaju pa je digla nogu, da se našalim”, rekao je Pecnik te komentirao Plenkoviće navode da se na njega pokušava izvršiti teroristički čin.

Sve sigurnosne tajne službe kažu da je prije dvije godine napad Daniela Bezuka nije bio čin pojedinca, ne postoji teroristička grupa koja želi smijeniti Plenkovića. Ovaj maloljetni dečko s prosvjeda sigurno nije član terorističke grupacije desničara Franciskovića koji je već 9 mjeseci u zatvoru. Ministarstvo kulture je dosad otkupljivalo njegove knjige, no to je naše ministarstvo i naša ministrica Obuljen, rekao je.

“Nema tu Ćorića s kojim se može pokriti pa on sve prebacuje na kriminal koji želi srušiti njegovu vlast, no nema dokaza za taj čin. Plenković je u situaciji u kojoj je Putin sad, on je stjeran u kut, on mora pobijediti taj rat, on mora nalaziti terorističke grupe, oporbu koja podržava te grupe. No to će ga potkopati jer je građanima jasno o čemu se tu radi”, rekao je analitičar.

Nadodao je da su građani okrenuti sebi i dižu ruke od politike, ali ne bi to smjeli.

Komantirao je i stanje u SDP-u i oporbi

SDP je sad već stranka suicidalnih namjera, oni sve rade protiv sebe. Mogu srušiti HDZ samo oporbom, međutim, oporba bi se trebala okupiti, pronaći karizmatilčnu osobu koja ih može voditi. Grbinov rejting stagnira, moraju pronaći novu snagu, novu energiju, kaže.

Pecnik ne smatra da postoji dogovor Gotovca i HDZ-a jer je on, kako kaže, poslužio kao korisni idiot jer ono što oni nisu mogli, on je radio umjesto njih i rušio koheziju unutar stranke.

“Vjerojatno je u pitanju osobna ambicija jer se vidio u ulozi lidera. No to ne ide u prilog građanima Zagreba. Oporba može pokazati jedinstvo, ali ne treba posustati”, kaže.

Sigurnost države ne narušava terorizam nego politika HDZ-a koji godinama pelješi građane, kaže, a opstanak države ovisi o tome hoće li HDZ i dalje biti na vlasti.

“Oni mogu samo sve više ići u zlo, nemaju što ponuditi. Mora ih se mora skinuti s vlasti. Demontaža mora početi u Saboru”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.