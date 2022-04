Podijeli:







Paket za ublažavanja inflacije i divljanja cijena energenata za građane stupio je snagu na dan šala. Ali nije šala što plin u prosjeku ide gore do 20 posto ili struja do 10 posto.

Vlada se hvali da bi bez njezine intervencije prvo skočilo za 79 posto posto, a drugo 23 posto, mašu i s pomoći poljoprivrednicima te ribarima kao i umirovljenicima. Paket težak čak 4,8 milijardi kuna.

U priči je i sniženje stope PDV-a na mnoge prehrambene proizvode s 13 posto na 5 posto.

Međutim, glavno je pitanje građana, kao i 2019. kada se isto dogodilo s nekim proizvodima, hoće li se snižene stope PDV-a pokazati i u nižim cijenama proizvoda ili će se razlika preliti u džepove trgovaca?

Isto se pita i ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić koji je dugo i imao rezervu prema snižavanju stopa PDV-a baš zbog iskustva iz 2019. Ali, u N1 studiju uživo otkriva kako je snižavanje stope PDV-a Vlada zapravo “čuvala” za trenutak uvođenja eura, ali je zbog inflacije odlučila da to bude 1. travnja. Zato i misli da mjere nisu zakašnjele. Kaže da ipak nije bilo kalkulacije u svemu zbog ispunjavanja kriterija za euro te da je sve u tajmingu. Odnosi se to i na računicu po kojoj je zbog rasta cijena od PDV-a u prva dva mjeseca stiglo milijardu kuna više pa bi se 2,1 milijarde kojih se odrekao mogle nadoknaditi već 1. svibnja, a državni proračun biti nula s nulom.

Marić tvrdi da se s inflacijom nosi i država koja ime veće rashode. Suprotno do onog što tvrdi koalicijski Radimir Čačić, da se Marić zbog viška prihoda “valja u novcu k’o pajcek u blatu”.

Što se pohlepnih trgovaca tiče, Marić kaže da uvijek ima lovaca u mutnom i njegov je poučak kao onomad guvernera HNB-a Borisa Vujčića, kada se govorilo o poskupljenjima zbog uvođenje eura – idite kod onih koji imaju niže cijene.

Marić kaže da je konkurencija u maloprodaji velika i on sam će gledati da kupuje ondje gdje su notirali i primijenili nižu stopu PDV-a. Spomenuo je primjer maslaca kod kojeg je PDV od danas 5 posto, a ne više 25posto i kaže da će na primjeru tog artikla moći vidjeti koliko je uspjelo ublažavanje udara na cijene. PDV na gorivo ne bi dirao jer izdašno puni proračun, a europski sustav ne poznaje međustope.

Dirao bi, da može, međustopu od 5 posto na kruh, ali to je, kaže, najniža moguća. Rekao je to zbog najava da će kilogram ili i manje od toga stajati čak 15 kuna dok nikome pa ni njemu nije jasno kakva je to računica, s obzirom na to da smo u proizvodnji žitarica samodostatni i čak izvozimo.

Očito, u aktualnom trenutku građanima nitko ne može poslati ni parafraziranu poruku apsolutističke francuske vladarice Marije Antonaete: “Kad nema kruha, neka jedu kolače tj. maslac!” Jer, cijene i jednog i drugog odletjele su u nebo.

