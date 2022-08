Pčelari u teškoj situaciji: “Meda je malo, prinosi su dosta smanjeni”

Podijeli:







Izvor: N1

Novi prijedlog pravilnika o držanju pčela je neodrživ, štetan, a ako se usvoji mnoga poljoprivredna gospodarstva će se ugasiti, upozoravaju pčelari. Nemaju nikakve poticaje, a nisu baš ni poželjni susjedi.

Znanstvenik Albert Einstein svojedobno je upozorio kako bi četiri godine nakon nestanka pčela moglo nestati i čovječanstvo, a hrvatski pčelari danas su upozorili kako se pčelarstvo u Hrvatskoj nalazi u vrlo teškoj situaciji.

“S obzirom na to da je meda malo, prinosi su dosta smanjeni u nazad kako je to nekad bilo, mi smo jednostavno primorani ako im uzmemo med da ih moramo prihraniti s umjetnom hranom, sa šećerom. Mi nemamo uvjete za kupiti šećer po nekakvim povlaštenim cijenama i to je najveći problem što moramo hodati po trgovačkim centrima i gledati kad je šećer na akciji i kupovati po 50-100 kila, a to je i neozbiljno i trebao bi nam poticaj po košnici”, rekao je pčelar Saša Burić.

VEZANE VIJESTI Hrvatski pčelari: Uvozi se loš med, nema inspekcije, a mi se kontrole ne plašimo Stršljeni sve više napadaju, pčelari u problemu, velika opasnost i za ljude

Sada poticaja uopće nema, a svi ostali poljoprivrednici ih dobivaju. Sporan je pčelarima i novi pravilnik koji se sada nalazi u e-savjetovanju zbog čega ih se više od 70 okupilo u Saboru kako bi došli do zajedničkog zaključka s kojim će ići prema resornom ministarstvu.

“Cijeli niz je objekata naveden koji nam priječe da se mi sa svojim pčelama nalazimo na nekoj lokaciji. Novi pravilnik daje im mogućnost da oni nas isele s tih područja. To je pod broj jedan, pod broj dva je rad pašnih povjerenika na terenu koji su fizička osoba, zakonski gledano, oni su fizička osoba i oni su podložni svakakvim tužbama, nametima, kaznama, ako se netko od pčelara pobuni protiv njihovih odluka”, rekao je Burić.

U posebno teškoj situaciji su pčelari s juga zemlje.

“Nije isto pčelariti u Dalmaciji, u primorskoj Hrvatskoj i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Mi moramo seliti pčele, mi smo nomadi, mi iz Dalmacije sve češće dolazimo u Kontinentalnu Hrvatsku, u Vrbovec. Ja imam imanje, imam pčelinjak na Banovini. Ove godine meni da nije bilo pčelinjaka na Banovini, ja ne bih imao meda 400 pčelinjih zajednica. Emotivan sam po tom pitanju, zato što je to meni druga ljubav u životu iza moje obitelji”, rekao je pčelar Ivan Mravak.

Zato se boje da bi ih se s novim pravilnikom moglo dovesti u situaciju da neće imati gdje voditi pčele na ispašu. Iz ministarstva kažu da su svjesni problema i da vode računa o svemu.

“Ministarstvo je tu da napravi pravilnik bolji od onog prije koji su neki prije donijeli, za koji nije kriv, ja koji sam tri godine u ministarstvu, po sili prebačen… Netko ga je donio, moraš ga poštivati, ali vidiš da neke stvari nisu donesene, ne idu na korist pčelara. Ali treba napraviti pravilnik kojima će se zaštiti i građanstvo koje reagira čudno”, poručio je Mato Čačić, predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Okrugli stol je organizirao zastupnik Mosta Marin Miletić, koji je najavio još jedan okrugli stol na ovu temu kako bi se spriječilo donošenje ovakvog pravilnika.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.