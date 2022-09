Podijeli:







Izvor: N1

Feministkinja i novinarka Jutarnjeg lista Snježana Pavić govorila je za Pressing o nasilju nad ženama i feminizmu.

Ističe kako se dosad jako puno promijenilo po pitanju prava žena. “U nekim stvarima je Hrvatska, zajedno s drugim zemljama koje su imale socijalistički sustav, naprednija od nekih zapadnih zemalja, ali to ne znači da nemamo veliki prostor za napredak”, kaže Pavić.

Komentirala je smrt djevojke Mahsu Amini jer nije nosila hidžab po pravilima rekavši da Iran ima snažnu internu poziciju te da nezadovoljstvo Iranki nije od jučer.

“To što se događa u Iranu gledam kao dio svjetskog pokreta za ženska prava, a s druge strane i kao unutrašnji izraz pobune protiv krute vlasti”, objašnjava.

Za izjavu općinske državne odvjetnice u Gospiću Tatjana Šimunić Adamović koja je rekla “kud bismo došli kad bismo pritvarali sve obiteljske nasilnike”, Pavić navodi kako je rekla istinu jer nemamo, kaže, dovoljno, kapaciteta da pritvorimo sve nasilnike.

Procjenjuje se da je u Hrvatskoj 35 tisuća žena izloženo nasilju, “a mi ne činimo ništa”.

“Nije to samo problem sa sustavima. Stvari se jako sporo mijenjaju, ne mogu se promijeniti preko noći. Inače je kod nas problem što su sudovi uvijek dodjeljivali minimalne kazne. Ne shvaća se dosta ozbiljno, kaže se da je ona to tražila”, objašnjava.

Na pitanje zašto drugi ljudi osuđuju žene koje prijave nasilje daje psihološko objašnjenje: “Svi mi želimo vjerovati da živimo u pravednom svijetu u kojem dobra osoba dobro prolazi. Uvijek se traži greška u žrtvi i time se stvara dojam da se to meni neće dogoditi. Silovatelj uopće ne gleda kako je žena odjevena. Silovanje nije seks, to je nasilje. Mnogim ženama se dogodio neki oblik nasilja i treba puno hrabrosti da to sebi priznaš jer to znači da nešto treba poduzeti. Žene koje negiraju da se njima nešto dogodilo, takve žene i s ogorčenjem pričaju o ovima koje su prijavile nasilje”.

Govorila je i o razlici u plaćama žena i muškaraca.

Navodi da u Hrvatskoj postoji razlika u plaćama 11 posto, nešto ispod europskog prosjeka te da to proizlazi iz toga što žene rade u manje plaćenim sektorima, kao što su obrazovanje i socijalna skrb.

Veći je problem, ističe, to što se Vlada suprotstavila prijedlogu Bruxellesa da se uvedu pravila transparetnosti koja će onemogućiti širenje tog jaza u plaćama, koji je veći među zanimanjima kao što se odvjetnici, novinari i arhitekti gdje je teško procijeniti taj individualni doprinos.

“Vlada je dala negativno mišljenje i time se složio Odbor za ravnopravnost spolova. Naša Vlada jako brani interes poduzeća. Gdje postoje jasni kriteriji u profesiji tu žene bolje prolaze, a kad nemate pravila, to je problem”, ističe.

Naglašava kako nije riječ o tome da bi se žene trebale izjednačiti s muškarcima već da ne budu diskriminirane, da imamo ista prava, to su dvije različite stvari. Trebamo poštivati međusobne različitosti, govori.

Komentirala je i zabranu pobačaja rekavši da je i u Hrvatskoj i u Americi minimalno oko 75 posto stanovništva protiv zabrane pobačaja.

“Želim svijet u kome će žena koja je ostala trudna biti bez ikakve brige tko će joj pomoći oko djetata, hoće li biti mjesta u vrtiću, da ne izgubi posao… Društvo u kojem će biti normalno da očevi preuzimaju svoj dio odgovornosti”, ističe.

Dodaje kako imamo izvanredne zakone, ali se ne provode. “Nismo ni svjesni koliko je teško ostvariti pravo na pobačaj”, kaže Snježana Pavić.

