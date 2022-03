Partneri traže da Ivošević ode. Poručili Puljku: Zamrzavamo suradnju

Podijeli:







Izvor: N1

Komunikacija dogradonačelnika Splita Bojana Ivoševića je neprihvatljiva, poručili su na društvenim mrežama iz Pametno za Split i Dalmaciju. Iz stranke smatraju da već mjesecima opterećuje rad Grada i Gradskog vijeća.

“Eskalacija u obliku najave DORH-a o podizanju optužnice protiv njega za kazneno djelo, potpuno je makla iz fokusa javnosti sve teme bitne za Split. Ne ulazeći u njegovu krivnju o kojoj će u konačnici odlučiti sud, Pametno za Split i Dalmaciju smatra kako bi on i gradonačelnik na prvo mjesto trebali staviti interes Splita i donijeti odluke koje za njih nisu ugodne, ali su nužne za daljnje neometano funkcioniranje Grada.

Vjerujemo kako je Ivica Puljak sposoban preuzeti poslove koje je do sada radio dogradonačelnik Ivošević i provesti u djelo ono za što su ga građani izabrali, a to je upravljanje po principima od kojih nema pravo odustati kada je teško.

S obzirom na to da nas gradonačelnik, kao dio programske suradnje i većine, nije do sada ni jednom konzultirao po ovom pitanju, iako smo se javno izjasnili da u slučaju podizanja optužnice ne podržavamo ostanak Ivoševića, do daljnjeg zamrzavamo našu suradnju”, poručili su iz Pametno za Split i Dalmaciju.