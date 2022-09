Paljba oporbe po Vladi: “Nikakvi žrtveni jarci neće pomoći, Vlada mora otići”

Podijeli:







Izvor: Robert Anic/PIXSELL

Saborska oporba u ponedjeljak je ponovno sasula paljbu na Vladu zbog afere Ina iz koje se pokušalo izvući milijardu kuna, optuživši Vladu za nesposobnost u kadroviranju i veleizdaju nacionalnih interesa, uz ocjenu da je Ina jedan od iskonskih grijeha HDZ-a.

„Slučaj Ina i odustajanje jednog člana od imenovanja u novu Upravu sada već pokazuje vladinu epsku nesposobnost u izboru kadrova i epsku sposobnost za sudjelovanje u korupcijskim aferama kadrova koje je izabrala Plenkovićeva Vlada”, izjavio je novinarima u Saboru Arsen Bauk (SDP).

Prijedlog Vlade o razrješenju cjelokupnog Upravnog vijeća HERA-e, uz smjenu uprave Ine, ne može biti točka na ovu aferu, nego samo jedna od točaka jer ova afera ne zaslužuje točku nego nekoliko uskličnika i određeni broj upitnika, dodao je.

Bauk: Razrješenja u HERA-i su kvazižrtvovanje

Oporba je svojim zahtjevom stjerala Vladu u kut pa je morala razriješiti UV HERA-e tako da je i to kvazižrtvovanje isforsirani potez, kazao je Bauk koji je sklon vjerovati da je premijer Plenković bio upoznat s odlukama bivšeg ministra Ćorića u vezi s Inom.

Dodaje da bi slučaj Ine bio idealna tema za istražno povjerenstvo jer još nije otvoren postupak, a ima se puno toga za pitati i odgovoriti.

Nikola Grmoja (Most) smatra da ova Vlada vodi ne samo korumpiranu nego i veleizdajničku politiku, što pokazuje i slučaj zatvaranja sisačke rafinerije. “A sada vidimo da je to naložio osobno premijer”, dodao je.

Osvrnuo se i na odustajanje jednog člana od imenovanja u novu Upravu Ine kazavši da valjda ljudi od integriteta ne žele biti predstavnici ove Vlade.

Most će podržati osnivanje istražnog povjerenstva za Inu, ali za to je potrebno 76 ruku.

Grmoja traži javna saslušanja

Smatra da od toga neće biti ništa, ali najavljuje da će već sutra na Antikorupcijskom vijeću predložiti javna saslušanja, i to ne samo o korupciji u Ini nego u svim javnim tvrtkama.

Istaknuo je da će pozvati bivše i sadašnje članove Uprave, NO-a, ministre Ćorića i Filipovića, ali i neke zviždače iz Ine. Onaj tko ne dođe pred Vijeće, smatrat ćemo ga krivim, poručio je.

„Jasno je da se Ina sustavno potkrada, ali očito je to rađeno uz asistenciju Mađara i prešutnu suglasnost hrvatske Vlade. Nevjerojatno je da Hrvatska postavi ljude u Upravu, koji tamo ništa ne rade i onda se premijer sada čudi zašto nisu dali ostavke. (…) Vlada ima sve mehanizme pa da ih i smijeni bez otpremnine”, smatra Grmoja.

Podsjetio je da je supruga (člana uprave Ine) Nike Dalića predsjednica Uprave Podravke (Martina Dalić), a na pitanje predlaže li ucjenu, odgovorio je da bi se kao premijer koristio svime za ostvarenje hrvatskih nacionalnih interesa.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) ocijenila je da je Ina jedan od iskonskih grijeha HDZ-a, od Sanadera nadalje.

“Sve što se događalo dovelo je do toga da je ta kompanija predana kompaniji pod direktnim nadzorom druge države koja nema jednake interese koje imaju hrvatski građani i država”, rekla je.

Benčić: Odgovornost je apsolutno na Vladi

To je korijen svih problema, a drugi je problem, dodala je, način kadroviranja u Ini koji je vođen tako da se postavljaju oni u koje Vlada i Plenković imaju povjerenja, a sada se ti isti oglušuju o zahtjev da daju ostavke i to zbog otpremnine.

To samo pokazuje kakvi se ljudi biraju u kompanije koje ne proizvode društveno-ekonomsku korist koje bi trebale, ali itekako proizvode korist za pojedince, i to ne više u milijunima nego u milijardama. To je apsolutno odgovornost Vlade i onoga tko ih je postavio, ocijenila je.

I Benčić smatra da se za aferu Ina treba osnovati istražno povjerenstvo.

Ističe da nije riječ samo o plinu nego i nafti te poručuje ‘ako ovo nije izdaja nacionalnih interesa, onda ne znam što jest’.

Podsjeća da je Vlada javno donijela odluku o zatvaranju rafinerije Sisak i vjeruje da je Plenković naredio izvoz hrvatske nafte u Mađarsku.

Ostavke u HERA-i i nikakvi žrtveni jarci neće pomoći u ovom slučaju nego Vlada zbog ove afere mora dati ostavku, poručila je.

Beljak: Paukova mreža

Krešo Beljak (HSS) kazao je da ovo što se događa u Ini je otprilike kao kada muha uleti u paukovu mrežu.

„Koprca se, trza se, pokušava, međutim, mreža, odnosno, kriminal je prečvrst”, rekao je i prognozirao za iduće izbore odlazak HDZ-a.

„Pauk će zamotati muhu zvanu HDZ u čahuru i ta čahura će završiti u Remetincu”, dodao je Beljak.

Oporbenjaci su složni u ocjeni da premijerove tvrdnje o paramilitarnim skupinama koje se naoružavaju služe da se s teme Ine skrene na temu radikalizacije.

