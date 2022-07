Paljak: Mala vata i malo testiranje ne može biti uzurpacija ljudskih prava

Podijeli:







Državni tajnik Ministarstva obrazovanja, Tomislav Paljak, gostovao je u N1 Studiju uživo te je govorio o covid-potvrdama u obrazovnom sustavu.

Kaže kako se zasad radi o 22.000 ljudi u školama i u ustanovama visokog obrazovanja, koji bi se trebali testirati dva puta tjedno. Dodaje i kako je to zasad još uvijek okvirna brojka, ali da bi do kraja tjedna trebali imati točne podatke.

“To su oni koji nisu evidentirani kao da su preboljeli i da su cijepljeni”, veli i dodaje kako je neizbježno da će logističkih, tehničkih problema biti.

“Dobro je što je dana lista mjesta gdje se ljudi mogu testirati, mislim da je više od 6000 mjesta, pokrivena je cijela Hrvatska jer su uključene i ljekarne. Ta procedura, iako se radi o brzim antigenskim testovima, traje 15 minuta, no mislim da će relativno brzo doći do protočnosti i da nema razloga da se oko toga rade neke dodatke poteškoće. Ta obveza testiranja od dva puta tjedno ne bi trebala nikoga ugrožavati i smetati u načinu rada”, kaže.

Rekao je i kako sveučilišta i fakulteti mogu samostalno donositi pravila i određivati moraju li se studenti testirati ili ne. “Ali ako dolaze u institucije na koje se ta odluka odnosi, primjerice u škole, recimo, studenti s učiteljskog fakulteta, onda ju moraju poštovati”, objašnjava.

“Nećemo slati inspekcije po školama”

Dodaje i kako je istina da bi testiranje moglo biti problematično u nekim ruralnim mjestima, ali da su upravo zato u sve uključili ljekarne jer su one široko razgranate. “Činjenica je da će testovi biti refundirani, plaćat će se iz proračuna”; veli i dodaje:

“Bit će period prilagodbe, uopće nije određen dan, nigdje ne piše koji dan u tjednu i jedini ovlaštenik je ravnatelj škole, on će napraviti evidenciju i dobiti uvid tko se mora testirati, onaj tko ne mora do kojeg roka ima izuzeće. On ne mora stati na ulaz i skenirati covid potvrde. Oni koji moraju su ostali koji ulaze u školu. To vjerojatno neće biti ravnatelj, tu će biti netko koga će ravnatelj ovlastiti onima koji ulaze u školu, a nisu zaposlenici”.

Rekao je i kako iznimaka uvijek mora biti da bi odluka bila cjelovita, ali da to nisu tolike iznimke da se one ne bi mogle kontrolirati.

“Javljaju nam se ravnatelji pitaju kako da oni postupaju u eventualnostima koje se mogu dogoditi na terenu, mi smo napravili predložak, poslat ćemo im i pisane upute. Ravnatelji koji nisu cijepljeni također će se morati testirati i zapisivati. Nećemo slati inspekcije po školama.

Mislim da nikome nije u interesu da radi probleme u situaciji kada se svi trudimo djecu što više zadržati u školama. Bez obzira na to što imamo razrađenu online nastavu, mi želimo da djeca što više budu u školama, škole su epidemiološki najsigurnija mjesta. Bez obzira na to što mi kao odgvorni ljudi pozivamo na cijepljenje, ovdje nije intencija prisile na cijepljenje, to je apsolutno vlastiti izbor svakoga, ovdje je intencija testiranje”, rekao je.

“Odluka Stožera ima značaj zakona”

Rekao je i kako u javnosti ima poziva i na neodgovorno ponašanje. Objasnio je da misli konkretno na sindikalnu aktivnost.

“Poslodavac mora svakom zaposleniku reći sadržaj odluke, na što se ona odnosi i koje su eventualne sankcije i onda bi bilo i nelogično da se iz bilo kojih prosvjetnih krugova najavljuje zaštita onih koji se neće pridržavati. Ne mogu ja reći da ću nekog štiti u slučaju da krši prometna pravila i vozi kroz crveno. Odluka Stožera ima značaj zakona, ona nije mogla biti donesena da prije toga nije ustavno provjerena”.

Kaže i kako vjeruje da je odluka na tragu toga da se testiraju svi i cijepljeni i necijepljeni. “Mi namjerno ne spominjeno obvezu covid potvrda, nego obevzu testiranja. Ovdje nije problem covid potvrda, nego oni koji se ne žele testirati. Ja sam za da se testiraju i cijepljeni, zašto ne, radi uvida u svoje zdravlje isto bih bio sklon da se povremeno testiram, a primio sam tri doze, čisto da vidim jesam li okej, da nema slučajno asimptomatskih situacija”, veli.

Naposljetku zaključuje: “Dva puta tjedno, mala vata, malo testiranje, ne može biti neka velika uzurpacija ljudskih prava u ovakvoj situaciji”.

