Izvor: N1

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina, obišao je nekoliko lokacija na području grada Zagreba na kojima se provode radovi obnove nakon potresa. S njim je bila i ravnateljica Fonda za obnovu Snežana Penović.

Ministar graditeljstva rekao je novinarima kako se na nekoliko objekata izvodi konstrukcijska obnova, neki su završeni, jedan dio obiteljskih kuća, jedan dio višestambenih objekata, kaže ministar dodajući kako uglavnom govori o širem području Grada Zagreba.

On kaže kako je obilazak gradilišta važan kako bi se upoznalo s preprekama, ali i vidjelo što napreduje željenom brzinom. “Ministarstvo i ostala nadležna tijela mogu ubrzati proces obnove”, kaže ministar.

Prema njegovim riječima, s Gradom Zagrebom se komunicira o odvozu otpada, ministar smatra da je prva lokacija dovoljna zasad, a druga je u pripremi. Kad bude potrebno, bit će spremna i treća lokacija, kaže ministar.

Na pitanje kakva je suradnja Grada, Ministarstva i Fonda, Paladina kaže kako se komunicira te kako oba provedbena tijela imaju dovoljno odluka od strane ministarstva da mogu provoditi više obnove nego što to trenutno rade. U zadnja dva mjesecca stvorene su, prema ministrovim riječima, pretpostavke za ubrzanje donošenja odluka kako bi, kad se zahukta obnova, mogli pratiti dinamiku. “Ovih 10-ak gradilišta može se smatrati malim brojem s gledišta protoka vremena od potresa. Mi smo naše ciljeve do kraja ljeta jasno iskomunicirali”, kaže i dodaje kako je u pripremi i obnova više desetaka objekata te da očekuje da će do kraja listopada biti uvedeni u gradilište.

Ministar kaže kako “u Europi neme primjera gdje se država toliko financijski i organizacijski uključila u obnovu”