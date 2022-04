Paladina o obveznicama IGH: Smiješno pitanje. Što je tu povlaštena informacija?

Podijeli:







Izvor: N1

Izjavu nakon sjednice Vlade dao je ministar graditeljstva Ivan Paladina.

Komentirao je obnovu u Zagrebu. Neki su dobili rješenje za zamjensku kuću prije godinu dana, no obnova nije počela do dana današnjeg.

“Što se tiče obnove, kao što sam najavio, sljedeći ćemo tjedan imati prezentaciju plana ubrzanja, tada ćete dobiti odgovore na sva pitanja. Što se tiče konrektnog slučaja za Markuševac i rješenje od prije godinu dana, kao što vidite, u Fondu nije još uvijek provedena javna nabava niti su izvođači ni blizu uvedeni u posao. O detaljima možemo idući tjedan”, odgovorio je Paladina na novinarsko pitanje.

O Povjerenstvu za sukob interesa rekao je da dvije prijave koje su stigle na njegov račun rekao je da one nemaju osnove.

“Ja sam, mislim da se radilo o drugom ili trećem radnom danu od mog stupanja na dužnost, obavio prvi sastanak s Povjerenstvom, iznio cijelu imovinu, postavio sva pitanja, sve ono što sam htio da mi oni pomognu, pojasne, konzultirao sam se s njima na istom sastanku o svim koracima koje moram poduzeti što se tiče, prije svega, projekta Kupari. Dobio sam usmene upute od njih. Poslao sam na njihov prijedlog i pisani upit, odgovor još nisam dobio. Koliko sam razumio dobit ću ga uskoro. Imovinsku karticu sam popunio u potpunosti prema njihovim uputama i kako sam se savjetovao s pravnim stručnjacima. Što se tiče postupanja vezanog uz Kupare, tu sam već postupio u skladu s njihovim uputama, čekam pismeni odgovor na moj upit. Ako će bilo što biti drugačije, ja ću prilagoditi postupanja tome”, rekao je Paladina.

Povjerenstvo je reklo da se mora izuzeti. “Ja sam to već učinio. Neformlno sam to učinio dan nakon tog razgovora s njima. Na prvom kolegiju u Ministarstvu sam sve kolege obavijestio kako ni na koji način neću sudjelovati u radu Ministarstva vezanom za projekt Kupari. Potpisao sam već odluku kojom sam ovlasti prenio na državnu tajnicu i u roku koji mi preostaje od 30 dana prenijet ću upravljačka prava nad svojim udjelom. Bude li po Povjerenstvu trebalo još nešto drugačije, ja ću to prilagoditi”, rekao je Paladina.

Na pitanje je li pri kupnji obveznica IGH-a imao povlaštene informacije, odgovorio je: “To mogu komentirati. Smiješno pitanje. Koja bi to povlaštena informacija bila? Ne mogu odgovoriti jer ja ne razumijem pitanje. Što bi bila tu povlaštena informacija. Ne znate. Spominje se da bi bila to što sam ja znao tko je kupio obveznice od banaka. Pa ta informacija je bila javno objavljena na internu godinu i pol dana prije nego sam ja kupio. O cijeni neću”

