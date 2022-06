Pahor: Hrvatski ulazak u šengen je u slovenskom nacionalnom interesu

Podijeli:







Izvor: Srecko Niketic/PIXSELL

Slovenski predsjednik Borut Pahor u petak je rekao da iz izjava nove slovenske vlade ne iščitava da će se podrška Ljubljane hrvatskom članstvu u šengenskom prostoru uvjetovati provedbom odluke arbitražnog suda o razgraničenju dviju država.

“Nikada, pa ni danas neću komentirati politiku vladu Slovenije, ali mogu reći sljedeće – iz izjava nisam razabrao da bi realizacija arbitražnog sporazuma bila uvjet za ulazak u šengen”, rekao je Pahor na Brijunima, nakon tradicionalnog trilateralnog susreta s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem i austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom.

Slovenski predsjednik naglasio je kako će Slovenija i dalje zagovarati provedbu arbitraže, no i da je hrvatski ulazak u šengen u slovenskom nacionalnom interesu.

Milanović se složio da je hrvatsko članstvo u velikom interesu Slovenaca koji su vlasnici „ogromnog” broja nekretnina u Hrvatskoj.

Nova slovenska ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon iz redova socijaldemokrata, nekadašnje Pahorove stranke, ovaj je tjedan rekla da Slovenija podržava hrvatsko članstvo, no upozorila je da će konsenzus o tome u Europskoj uniji biti teško postići prije reforme šengenskog prostora.

Fajon je krajem svibnja također rekla da provedba arbitražnog sporazuma također nije povezana s hrvatskim članstvom u šengenu, te da je to u interesu i Slovenije.

Van der Bellen je rekao da je Austrija oduvijek zagovarala hrvatsko članstvo u šengenskom prostoru, pa je, kao i Pahor, čestitao što će Hrvatska od 1. siječnja iduće godine biti članica eurozone, što će dovesti gospodarske odnose na novu razinu.

Milanović je istaknuo da je Hrvatskoj u interesu ulazak u eurozonu no da to „nije jednodimenzionalna priča” i da to „ljudima treba stalno govoriti”.

