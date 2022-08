Ovogodišnji masovni pomori pčela u Hrvatskoj uzrokovani su pesticidima

Podijeli:







Izvor: Unsplash / ilustracija

Svijet kakav poznajemo ne bi bio isti bez pčela - jedne od najvažnijih karika eko sustava. Nažalost, i ove smo godine u Hrvatskoj svjedočili pomoru milijuna pčela, a pčelari prstom upiru u neodgovorne poljoprivrednike koji koriste nedozvoljene pesticide. Da su upravo pesticidi razlog zbog kojeg je došlo do još jednog masovnog pomora, potvrdili su za Media servis iz Ministarstva poljoprivrede.

Međimurska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska – u svim tim županijama ove je godine ponovno došlo do masovnih pomora pčela. Pčelari su izgubili milijune ovih vrijednih i za čovjeka i prirodu iznimno važnih kukaca. Do pomora je došlo i prije dvije godine, a slaba je utjeha da ih je ove godine otrovano manje nego prije dvije godine.

Trovanja manjeg intenziteta nego 2020. godine

“Ove godine za razliku od 2020. godine se to proširilo na jedan veći dio sjeverozapadne Hrvatske. Pa su tako na području Bjelovara, Ludbrega, Čakovca, Slatine, Preloga pa čak i neka manja pojedinačna trovanja i šire u Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji napravila određene štete. Nešto su manjeg intenziteta nego što je to bilo 2020. godine”, kaže za Media servis predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet.

On smatra kako je sustav kao takav idealno postavljen po pitanju zakona, propisa i edukacija. Međutim, remete ga neodgovorni pojedinci, a takvih, izgleda, nije potrebno puno kako bi napravili enormnu štetu.

“Poljoprivrednici se ne drže propisa”

“I mi djelomično egzistiramo na pašama suncokreta i uljane repice i ta poljoprivreda je i nama bitna u našem razvoju pčelarstva u prinosima meda. Međutim, nažalost imamo poljoprivrednike koji se ne pridržavaju jasno propisanih radnji i parametara, uputa struke koje govore na koji način da zaštitimo pčelu da pčela ne strada.”

Naime, poljoprivrednici bi trebali obavijestiti pčelare o periodu u kojem će koristiti pesticide te to moraju biti sredstva koja su u Hrvatskoj odobrena za korištenje. No, kao što vidimo to nije uvijek slučaj te pojedini poljoprivrednici koriste nedozvoljene pesticide kojima u konačnici rade više štete nego koristi.

Samo ovog proljeća stradalo je gotovo tisuću i petsto pčelinjih zajednica, a razlog pomora su upravo pesticidi, potvrdio je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Zdenko Tušek. Prilikom pomora prije dvije godine, nije dokazano da su uzrok bili pesticidi.

“Ustanovljeno je da uzrok pomora nisu zarazne bolesti već je u konkretnom slučaju ove godine ustanovljeno kod 41 pčelara da se radi o trovanju nedozvoljenim pesticidima odnosno povećanim količinama pesticida dok je kod samo sedam pčelara ustanovljeno slabljenje pčelinjih zajednica usred bolesti, što je zapravo minorno.”

Ministarstvo je stoga, nastavlja Tušek, pripremilo program pomoći pčelarima kojim bi im se nadoknadila šteta.

“Osigurano je 1,2 milijuna kuna sredstava, a program se provodi kao de minimis potpora gdje će se svi oni pčelari kojima su izdana veterinarska rješenja da je došlo do stradavanja zbog trovanja moći prijaviti na taj program i dobiti oko 860 kuna potpore po pčelinjoj zajednici.”

Zbog ovakvih događaja Ministarstvo je pojačalo kontrole kojima, među ostalim, traže evidenicije korištenja pesticida. Pravila, zakoni i propisi su tu. No, teško je budnim okom konstantno pratiti djelovanje baš svih poljoprivrednika, prenosi Index. Tušek kaže kako je novi Zakon o održivoj upotrebi pesticida donio neke novine poput obavezne evidencije o terminima korištenja pesticida koji poljoprivrednici moraju prijaviti pčelarima. Ostaje nada da će se tim i drugim zakonodavnim unaprijeđenjima ipak uspjeti spriječiti uzroci pomora, a ne samo sanirati posljedice.

