Zatvara se jedan od najprometnijih mostova u Zagrebu! Očekuju se velike gužve

Izvor: Igor Soban/PIXSELL

Iz Grada Zagreba obavijestili su građane da će Most slobode biti zatvoren za sav promet od petka 8. srpnja od 20:00 sati do ponedjeljka 11. srpnja do 04,00 sata.

Most slobode će, od petka 8. srpnja od 20:00 sati do ponedjeljka 11. srpnja do 04,00 sata, biti zatvoren za sav promet kako bi se kvalitetno mogli izvesti radovi betoniranja i varenja prijelaznih naprava na mjestu prekida, što zbog vibracija nije moguće izvoditi pod prometnim opterećenjem, priopćeno je iz Grada.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova:

– Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija – Avenija M. Držića – Most mladosti – Avenija Dubrovnik – Avenija V. Holjevca i obratno

– Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija – Savska cesta – Jadranski most – Avenija Dubrovnik – Avenija V. Holjevca i obratno

Prilikom predmetnih radova bit će omogućeno kretanje pješaka i biciklista na istočnoj strani mosta, a promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje.

Također napominjemo kako će tijekom izvođenja radova na Mostu slobode, koji su predviđeni do 31. kolovoza, biti dodatnih zatvaranja Mosta za sav promet, a o čemu ćemo javnost pravovremeno obavijestiti.

