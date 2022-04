Ovo su konkretni savjeti kako da uštedite na struji, plinu, gorivu…

Podijeli:







Drastično skuplji energenti nešto su s čime ćemo očito živjeti u dogledno vrijeme. Naša Tea Blažević, urednica Klimatske budućnosti, donosi preporuke kako uštedjeti na plinu, struji i gorivu.

S obzirom da se dugoročno ne očekuje pojeftinjenje plina i još k tome je fosilno gorivo, najbolje je u novogradnje – kad je grijanje u pitanju – uvesti neku drugu opciju, sve ovisno o gustoći toplinskih potreba, recimo dizalicu topline.

Za prelaz na ekološke načine grijanja, mogu se koristiti i programi subvencioniranja, koji se periodički objavljuju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Odzračivanje radijatora je nešto što je potrebno činiti prije početka svake sezone grijanja. Naime, moguće je ako su radijatori napunjeni zrakom, da se i tako onemogućava prikladno grijanje.

Radijatore ne zaklanjajte namještajem ili zavjesama, odjećom, ručnicima jer to smanjuje njihov toplinski učinak.

Što se starogradnje tiče, ako već nemate opciju zamjene plinskog bojlera nekom zelenijom opcijom, treba racionalno grijati prostor. Nema smisla pregrijavati i hodati u kratkim rukavima.

Optimalne temperature su za hodnik 14-17°C, spavaću sobu 17°C, kuhinju 17-21°C, radnu sobu 17-21°C, dnevni boravak 20-23°C, kupaonicu 23°C. Preko dana kad nikoga nema kod kuće 16°C je sasvim dovoljno, za vrijeme zimskog godišnjeg odmora radijatore ostavite na 10°C.

Snizite li temperaturu u prostoru za samo 1°C, godišnje možete ostvariti uštedu od 5 posto energije za grijanje.

Kupujete li nekretninu, odaberite energetski efikasnu zgradu

Svakako je preporuka, kupujete li nekretninu, odabrati energetski efikasne zgrade. U starogradnji male stvari puno znače- štedne žarulje također donose godišnje uštede, procjena je i do 415 kuna po godini u prosječnom kućanstvu.

Svoj mjesečni račun možete smanjiti gašenjem svih uređaja, svjetla i kućanskih aparata u vremenu kad ih ne koristite.

Kod kupnje kućanskih aparata preporučuje se kupnja energetskog razreda A jer su se pokazali vrlo efikasnom. Takvi aparati troše i do 35 posto manje električne energije.

Ušteda benzina: Pravilo broj jedan – usporite!

Kad je riječ o uštedi benzina – pravilo broj jedan je: Usporite! Sporija vožnja, manje goriva. Smanjenje od samo 20 kilometara na sat na autoputu , sa 140 na 120 km na sat, znači i do 15 posto uštede na benzinu.

Izbjegavajte vožnju u leru do semafora, takva vožnja povećava potrošnju goriva i do jedne litre po satu. Izbacite nepotreban teret iz prtljažnika i s nosača, ako vam nosači ne trebaju, skinite ih. Redovno održavajte automobile – staro ulje, filteri, neispravne kočnice, sve povećava i potrošnju goriva. Prije puta provjerite svakako tlak u gumama, samo pola bara manje od potrebnog u gumama može povećati potrošnju goriva I do 2 posto.)

