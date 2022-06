Podijeli:







Izvor: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Komentator i kolumnist portala Telegrama iz New Yorka Đivo Đurović komentirao je za Dnevnik N1 presudu Vrhovnog suda u Americi koji je srušio u petak Roe v. Wade, sudsku presudu iz 1973. kojom je bilo ustavno garantirano pravo na pobačaj u toj zemlji.

Komentirajući je li odluka u SAD-u očekivana i što ona zapravo znači Đivo Đurović je rekao:

“Bila je očekivana jer je dokument procurio s Vrhovnog suda, to se gotovo nikad ne događa pa smo znali što se sprema. No to je i dalje jedan od najvećih potresa u američkom društvu od terorističkih napada 11. rujna. Sigurno je veći šok jer se tiče više ljudi izravno nego izbor Trumpa, a pitanje prava na zakoniti pobačaj je nešto što je SAD pospremio u prošlost, o tome se nije ni puno raspravljalo. Možemo očekivati cijelo ljeto rekcija. Ovoj odluci, čini se, nema lijeka, a ona će sigurno inspirirati i druge zemlje.”

Prosvjedi ispred Bijele kuće već su počeli, no Đurović kaže da će se odluka vrlo teško promijeniti:

“Postoji jedan senarij u kojem bi se nešto moglo promijeniti, radikalan scenarij da ti prosvjedi stvore pritisak na demokratsku većinu u Senatu da promijeni pravila i proširi Vrhovni sud. On ima devet sudaca po tradiciji, no to nije zakonski propisano. Demokrati u Senatu nemaju dovoljno glasova tako da je slabo izgledno očekivati da se članovi Vrhovnog suda prošire i donesu drugačiju odluku.”

“Dvije države Oklahoma i Missouri su već aktivirale zakone i pobačaj će odmah tamo biti zabranjen. Administracija nema puno manevarskog prostora. Ne može se zakonski regulirati”, dodaje.

Upornost se isplati, ističe Đurović i dodaje da ostaje vidjeti kako će se ovao dluka preliti na druge zemlje: “Ovo pokazuje da se upornost, čak i u borbi za uskratu ljudskih prava, isplati. Možda treba čekati pola stoljeća, ali dobra politička organizacija i ustrajnost se na kraju isplate. Siguran sam da će Željka Markić i ljudi sa sličnim političkim agendama izvući takve zaključke i neće odustati u svojim borbama.”

