Otvorenje Pelješkog mosta: “Tko se nije u stanju sam dovesti, ne treba dolaziti”

Šef Reformista Radimir Čačić komentirao je u N1 Studiju uživo sutrašnje otvoranje Pelješkog mosta. Kaže kako će na svečanost doći o svom trošku, jer drugačije bi bilo nepristojno.

Pozivnicu za otvaranje Pelješkog mosta je dobio i ići na svečanost, bio bi, kaže, nepristojan da se ne pojavi.

“Tko nije u stanju sam sebe dovesti do tamo, ne treba ni dolaziti. Da ga ne bi nosili? Ja troškove snosim sam, važno je biti tamo”, kaže.

Proces izgradnje mosta trajao je godinama, poteškoća je bilo mnogo i raznih vrsta, ali nakon punoljetnog procesa, most je konačno tu.

“Ako je Butković to rekao, rekao je jednu ozbiljnu glupost. Bez toga, mosta ne bi bilo. Konzorcij je bio lažan, novci nisu bili osigurani, ugovor lažan. Tih lažnih ugovora hadezeovskih smo se nagledalii. Sam projket nije bio prihvatljiv. Nije bilo moguće, Oleg to nije mogao reći, to je preglupo. Moralo se razvrgnuti. Cijela je priča bila šarena laž, brbljanje hdezeovsko. Projekt se morao kompletno promijenitit da bi 2013. dobili suglasnost, zeleno svjetlo EU-a koja je tada rekla da je to prihvatljivo za Hrvatsku i Europu”, govori Čačić o izjavi ministra prometa ovog vikenda.

“Da je Milanović bio protiv mosta, ne bi bilo mosta”, kaže Čačić koji nije stekao dojam da je pozivanje Milanovića na svečanost bilo problem.

“Dok smo bili u koaliciji, nikad nije ni bilo pomisli da se predsjednika države ne bi zvalo. To je jasna i čista izjava premijera”, govori Čačić objašnjavajući da je to nacionalni projekt i da je ključna pretpostavka za dobivanje ovog projekta napravljena u vrijeme Milanovićeve vlade. Čačić tvrdi, kao i predsjednik, da je prvi ideju ovog mosta spomenuo nekadašnji dubrovački župan Ivo Šprlje. “Neki tvrde da je to Bebić, oni su su susjedi, valjda su o tome pričali. Nevažno je. Korektno je rečeno da sve vlade koje su u tome sudjelovale nose svoju zaslugu”, zaključuje.

“Bilo bi krivo reći da nema zasluga ove Vlade, trebalo je to odraditi. Nije to samo most, ima tu i drugih zasluga”, govori Čačić.

Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj ne postoji projekt koji je završen na vrijeme.

“To je strašno, da naša operativa to nije sagradila. To je strašno, mi više nemamo tvrtke koje se mogu kandidirati za takvo nešto. To je užasno. A sve smo to prije 20 godina imali”, kaže podsjećajući da su hrvatske tvrtke sagradile i najveću branu na svijetu.