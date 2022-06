Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Udovice i udovci od iduće će godine moći primati svoju i do najviše 20,8 posto mirovine preminulog supružnika, a obiteljska mirovina od 1. siječnja 2023. diže se za 10 posto. Najvažnije su to izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, koji će Vlada u četvrtak predstaviti, a koji je Jutarnji list dobio na uvid.

Novi model obiteljske mirovine u prvoj godini obuhvatit će oko 155.200 korisnika. U 93 posto slučajeva riječ je o udovicama koje prema sadašnjim zakonskim propisima nisu mogle zadržati svoju mirovinu i uzeti dio mirovine od preminulog supruga, već su se mogle jedino odreći svoje i uzeti 70 posto mirovine preminulog. Sad će imati pravo odabira: ili će primati samo obiteljsku mirovinu koja se diže na 77 posto od mirovine preminulog supružnika, ili će, ako im je to povoljnije, moći primati svoju mirovinu i 27 posto od obiteljske mirovine, piše Jutarnji.

Novi model najviše će se isplatiti onima čije su mirovine veće ili jednake mirovinama preminulog supružnika jer im je dosad bilo isplativije zadržati svoju mirovinu, a dodatak nisu imali. Sad će moći zadržati svoju i dobiti 20,8 posto od mirovine preminulog. Najmanje će se isplatiti onima čiji je preminuli supružnik imao značajno veću mirovinu od preživjelog bračnog druga jer bi se moglo dogoditi da će mu obiteljska mirovina od 77 posto biti isplativija od toga da zadrže svoju i uzmu 20,8 posto od preminuloga.

Dogovoreno manje

Novi model obiteljske mirovine bio je dio dogovora između saborskog zastupnika HSU-a Silvana Hrelje i HDZ-a, kad se on odlučio priključiti saborskoj većini.

VEZANE VIJESTI Uvodi se zajednička mirovinska štednja za sve građane EU-a, evo detalja Pogledajte kolika je prosječna braniteljska mirovina

No ovo što je sad dogovoreno značajno je manje od onoga što se spominjalo u pregovorima Vlade i Hrelje, kad se najavljivalo da bi udovice mogle primati i do 50 posto mirovine preminulog supružnika, a da bi se onda taj postotak smanjivao do 10 posto ovisno o tome koliko je netko koristio mirovinu prije nego što je umro. Od toga se na kraju odustalo i sad će svi moći dobiti do najviše 27 posto od obiteljske mirovine.

Uzmimo u izračun primjer da je udovica imala mirovinu od 2400 kuna, a suprug s 40 godina staža 4000 kuna. Uz sadašnji model obiteljske mirovine, udovici je bilo povoljnije uzeti 70 posto suprugove mirovine, odnosno 2800 kuna, a odreći se svoje mirovine. Uz ovaj novi model, udovica bi mogla zadržati svoju mirovinu, ali i uzeti 27 posto obiteljske mirovine, odnosno imala bi ukupna mjesečna mirovinska primanja od 3231 kunu. Uz ovaj novi izračun njoj će mirovina rasti za 431 kunu.

U izmjenama Zakona propisuje se i najmanji te najveći iznos dodatka. Najmanji iznos tako trenutno iznosi 219,39 kuna i ne može biti viši od 50 posto od obiteljske mirovine. Propisuje se i najveći mogući zbroj osobne mirovine i dijela obiteljske mirovine, koji ne može biti veći od 5850,40 kuna. U ovom paketu, koji je u prvoj godini ukupno težak 1,2 milijarde kuna, u 2024. godini 1,4 milijarde kuna i u 2025. godini 1,7 milijardi kuna, obuhvaćeno je i postupno povećanje minimalne mirovine za tri posto, i to od 1. siječnja 2023. za 1,5 posto te od 1. siječnja 2025. za 1,5 posto za oko 287.397 korisnika u idućoj godini.

Uvjeti za korištenje

Uz povećanje obiteljske mirovine za jednog člana obitelji na 77 posto, povećavaju se i mirovine za dva člana s 80 na 88 posto te za više članova s 90 na 100 posto, čime će biti obuhvaćeno oko 136.385 korisnika u idućoj godini. Uvjeti da se može primati mirovina po ovom modelu su da preživjela osoba ima 65 godina, da je jedini korisnik obiteljske mirovine i ispunjava propisane uvjete prema propisima te da ukupna mirovina ne prelazi 5850,40 kuna.

Izmjenama Zakona izuzimaju se i od ovrhe obiteljske mirovine koju koriste djeca umrlog osiguranika, a omogućava se i rad vatrogasaca uz mirovinu – do polovice punog radnog vremena, uz isplatu cijele mirovine i rad u punom radnom vremenu uz isplatu polovice mirovine, piše Jutarnji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.