Podijeli:







Komunikacijska stručnjakinja, bivša ministrica zaštite okoliša i prirode, Mirela Holy u Novom danu N1 televizije je komentirala aktualne teme.

Govoreći o odlasku Zdravka Marića, ona kaže kako sve “vrlo neobično djeluje”.

“Možda možemo povezati da je EP jučer dao zeleno svjetlo za eurozonu pa je Marić odradio važan dio posla. Danas već imamo i ime njegovog zamjenika, to pokazuje da se stvar pripremala duže vrijeme. Ali način gdje mi u večernjim satima doznajemo da je to na njegov zahtjev… On je bio jako važan ministar u Vladi Andreja Plenkovića, možda ovo može sugerirati da na jesen možemo očekivati prijevremene parlamentarne izbore”, govori Holy dodajući da “to nema nikakve veze s oporbom, nego može imati veze samo sa željom Andreja Plenkovića da u trenutku kad je HDZ u dobroj poziciji procijeni da je dobar trenutak”.

Na pitanje što bi mogao biti uzrok odlaska Zdravka Marića, ona kaže kako bi ostavka uvijek trebala biti potpuno transparentna. “Teško je reći što se događa u HDZ-u. Ako saznamo da ide na neku lukrativnu poziciju u europskom političkom miljeu…”, kaže Holy.

“Polako ulazimo u sezonu kiselih krastavaca, ljeti ljudi manje obraćaju pažnju na politiku i jako teško se nepopularne stvari znaju provući ljeti tako da prođu ispod radara i medija, i još bitnije, birača. Tek ćemo vidjeti što se ovdje događa”, kaže.

Holy ne vidi da će odlazak Zdravka Marića biti problem za parlamentarnu većinu i smatra da Plenković u potpunosti kontrolira situaciju i kao dokaz za to da je on “neupitni gospodar HDZ-a”, navodi nedavni stranački skup vladajuće stranke.

“Plenković dosta štiti svoje ministre, čak i kad postoji neki prigovor na njihov rad. On na taj način štiti i sebe. To ovisi od premijera do premijera. Milanović nije bio takav tip. Uglavnom su odlasci ministara iz njegove vlade bili dosta napeti, mogu govoriti o svom slučaju”, kaže.

Na pitanje ima li veći problem predsjednik zbog maila koji je poslala njegova supruga ili premijer zbog odlaska ministra financija, Holy kaže: “U komunikacijskom smislu, mislim da je Zoran sad imao više sreće nego pameti. Odlazak tako važnog ministra je svakako veća tema od maila koji je njegova supruga poslala tako da mislim da će ova tema vrlo brzo umrijeti. Ne bih rekla da se ovo događalo mimo znanja premijera, možda se gledalo da će ovo oslabiti veliku temu odlaska ministra, ali ne bih rekla da se ovo jučer navečer dogodilo slučajno.”

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram