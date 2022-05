Podijeli:







Izvor: N1

Dragica Trumbetaš predstavila je u Novom danu novu umirovljeničku stranku "Hoćemo pravedno".

“Umirovljenici nažalost nemaju što slaviti danas. Oni su stvarali ovu državu, ali nema razloga za slavlje. Nekoliko stotina tisuća njih je ispod granice siromaštva. Galopirajuća inflacija, cijene su sve veće, usklađivanje mirovina kasni…”, govori Trumbetaš.

Na pitanje je li točno da danas imamo velik broj umirovljenika koji imaju veliki utjecaj na broj glasova koji stranke dobivaju na izborima, ona kaže: “Očito je povezano jedno s drugim. Umirovljenici su se rasuli na puno stranaka, a one nisu donijele neki rezultat koji se očekivao. Mirovine su male i nedostatne za život. Zašto nema sluha za umirovljenike u Hrvatskoj? Pitali smo se i mi i najprije smo išli u osnivanje udruge. Umirovljenicima treba pomoći odmah, sad su u teškoj situaciji, kad je ta inflacija tako naglo ušla u život, proračun svakog domaćinstva. Kao udruga smo razgovarali s vlastima u Zagrebu, imali smo dobre početne uspjehe. Gradu smo predložili da za stare ljude napravi pokretne stepenice za tržnicu Dolac, rekli su nam da će to uvrstiti u plan za iduću godinu. Zamolili smo Grad i da po gradu postavi košare, hladnjake, gdje bi građani mogli ostaviti hranu koju žele darovati. Teško je očekivati da bi zaposleni građanin išao tražiti Caritas ili neku udrugu koja prikuplja pomoć da bi darovao hranu. Obećali su da će razmisliti. Kao treću stvar, odmah nakon osnivanja udruge tražili smo da iz naplate ovrha izbace outsourcing javne bilježnike. … Grad Zagreb će zaposliti svoje ljude koji će to raditi.”

O tome trebaju li se umirovljenici boriti za svoj status u politici i trebaju li osnivati stranke, Trumbetaš kaže: “Gledajte, mi želimo pravedno. Neki od nas su bili u HSU-u i doživjeli smo veliko razočaranje rukovodstvom stranke. Kad su bili lokalni izbori mi smo na našim sastancima dogovorili da na izbore idemo samostalno, da ne želimo više biti dio velike stranke koja nas usisa i mi nemamo svoju autonomnost i ne možemo djelovati onako kako smo željeli. Predsjednik, koji je tada bio novoimenovani, je dogovorio koaliciju s HDZ-om.”

“O mirovini treba razmišljati dok se radi i mi smo sada željeli oformiti stranku koja će biti daleko odmaknuta od bilo kakve ideologije i koja će se boriti isključivo za standard umirovljenika i radnika”, kaže Trumbetaš.

Govoreći o tome kako vidi trenutni mirovinski sustav u Hrvatskoj, Trumbetaš kaže: “Mirovinski sustav treba resetirati na drugi način. Nekoliko je načina: veća uplata, pravilna preraspodjela unutar mirovinskog fonda… Mirovniski sustav je danas na pozitivnoj nuli, nije istina da stvara samo gubitke. Kad bi se našlo mjesta za preraspodjelu unutar samog sustava, mirovine bi odmah mogle porasti.”

Trumbetaš kaže i kako svakako treba razmisliti o privatiziranju mirovinskih fondova za neke buduće generacije. “Moramo preodgojiti ljude”, kaže.

Na pitanje kako vidi najavu ministra financija da će plaće rasti za 10 posto kaže: “To je puno nedovoljno. Većina plaća nije u prosjeku kojim raspolaže ministar Marić, osnova za sve računice bi trebala biti medijalna plaća. Plaće bi svakako trebale rasti. U tome se krije velika šansa… Kad bi gospodarstvo počelo plaćati radnike prema učinku, tu bi došlo do boljeg poslovnog rezultata, a to bi donijelo i veće mirovine. O tome se ne razmišlja, razmišlja se kako smanjiti uplate u mirovinski fond.”

“Ja sam radila pa nisam pratila toliko politiku. Nažalost, nije bilo sreće, sluha. Je li to zbog ministra ili od politike RH? Mislim da je to politika RH, da umirovljenici budu zadnja rupa na svirali. Za sve se nađe samo se za njih ne nađe”, zaključuje Trumbetaš.

