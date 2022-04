Orešković smatra da samo jedan Plenkovićev ministar vrijedi

Podijeli:







Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

U Novom danu gostovala je Dalija Orešković. Među ostalim, komentirala je i rekonstrukciju Vlade.

“Meni se čini da bi ispravno bilo to da mi imamo prijevremene parlamentarne izbore, a s obzirom na brojnost ministara koji su otišli zbog korupcijskih afera, pri čemu je Plenković uvijek birao jedno te iste po karakteru i sposobnostima, mislim da on više nikad ne bi trebao biti mandatar neke vlade”, rekla je.

Istaknula i što smatra koji ministri bi trebali biti zamijenjeni:

“Prije svega to bi bio Ćorić, to bi bio Banožić, to bi bili neki drugi u javnosti malo manje izloženi. Tu je i ministar Grlić Radman. Teško bi mi bilo izdvojiti nekog ministra, osim možda Marića za kojeg, bez obzira na to što ja mislim o njegovim sukobima interesa i umiješanosti u afere koje su trebale rezultirati optužnicama, ne mogu reći da nije kadar.

On mi je po svojim kvalifikacijama čovjek koji zna svoj posao, ali to ne znači da ima i ovu drugu komponentu, a to je postupanje u skladu s javnim interesom i distanca od koruptivnih i klijentelističkih modela”, rekla je.

