Orešković: Milanović i Plenković su arogantni, njihova retorika je protuustavna

Saborska zastupnica Dalija Orešković poručila je u N1 Newsroomu da verbalni sukob premijera i predsjednika RH prelazi u protuustavnu sferu, te da rasprave o pomilovanju Perkovića i Mustača vidi kao način da se skrene pažnja s pravih problema.

“Njihova retorika djeluje protuustavno. Postoji čitav niz odredbi koje su takve kakve jesu, nedovoljno su razrađene, ali činjenica je da u nekim odredbama neke stvari pišu. Ako Ustav traži da dvije glave izvršne vlasti u nekim segemntima surađuju, onda svako postupanje, ponašanje i retorika, koja je više zabavljačko-svađalačkog karaktera u kojoj se otvoreno kaže – ja surađivati neću, predstavlja izravno kršenje obaveza i odgovornosti iz Ustava”, kazala je Orešković.

Istaknula je da je problematično da ne postoje institucije koje bi spriječile takav način vladanja.

“Cijeli naš politički život ide tim ustaljenim tokom po mantri – mogu što hoću zato što nema snage u društvu, na razini oporbe, političke scene, niti instiucija koje tome mogu stati na kraj. Problem Hrvatske je što u 30 godina nije izgradila institucije, a time niti političku kulturu koja do njih drži”, kazala je.

Dodala je da se ne može očekivati od običnih ljudi da poštuju bilo kakva pravila, kada ih ljudi na vrhu ne poštuju, nego se ponašaju arogantno i bahato.

Pomilovanje Perković i Mustača odgovara i Vladi i Milanoviću

“Ova tema nije tema o kojoj bismo trebali razgovarati. Imam stav da moramo početi govoriti i na silu gurati i kontrirati svima onima koji ovakve retrogradne teme guraju u javni prostor, te pričati kako ćemo urediti našu državu”, kazala je.

Osobno ne bi pomilovala Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, a smatra da niti Plenković ne bi to trebao učiniti.

“To nije ni prvi, ni jedini takav zahtjev. Ako je naš predsjednik govorio da će biti predsjednik s karakterom, ako je najavljivao da je institut pomilovanja relikt prošlosti, s čim se ja slažem, onda u tom stavu treba ostati dosljedan. Osobno ovdje ne bih pomilovala jer jedna vrsta zločina ne može biti opravdana naknadnim zaslugama u Domovinskom ratu. Ako želimo kao društvo pokazati humanost i samilost, možemo propisati određena pravila po kojima ćemo raditi ustupke, ali onda ta pravila trebaju vrijediti prema svima”, poručila je.

Kazala je da ova tema ide u korist svima onima kojima nije do toga da se priča o važnim temama za građanima, osobito Vladi, ali i predsjedniku Zoranu Milanoviću.

“Očito koristi i predsjedniku države jer o čemu bi on drugom pričao, gdje bi drugo pokazivao svoju domišljatost, vrckavost, jednu specifičnu inteligenciju. Negdje s tom svojom duhovitošću on pogodi. Nadala sam se da će taj megafon koji mu je stalno na raspolaganju, koristiti na drugačiji način. Da, HDZ treba udarati i ukazivati koliko je to maligno-koruptivna stranka, ali treba i reći da problem nije riješen ako maknemo HDZ s vlasti, a nismo promijenili podlogu na kojoj jačaju”, kazala je Orešković.

Najavila je da neće biti biti dio Vladine kolone na komemoraciji u Jasenovcu.

