Podijeli:







Izvor: N1

Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković komentirala je u Newsroomu političke aktualnosti ususret sjednice Antikorupcijskog vijeća koja će se održati u četvrtak.

“Meni je ovaj igrokaz HDZ-a prilično neshvatljiv, promašen je u smislu uopće tumačenja odredbi poslovnika ali još više u tumačenju uloge i ovlasti tog nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije”, rekla je Orešković.

Navodi kako je zadaća tog vijeća da se utvrde sistemski rizici te da se predlože mjere za učinkovitiju mjeru borbe protiv korupcije.

VEZANA VIJEST Raspudić o potezu Schmidta: Glupost je da se u izbornoj noći nameću izmjene

“Nacionalno vijeće nije taksativno navdeno u poslovniku kao matično radno tijelo, ono je tijelo koje je formirano posebnom odlukom Hrvatskog sabora s posebnim zadaćama. To bi trebalo biti tijelo koje ima malo veću snagu, ali ta snaga je samo u težini javne riječi. To nije tijelo s represivnim ovlastima, ali ima težinu javno izgovorene riječi. To je malo jača snaga od običnog saborskog odbora tim više što je formirana posebnom odlukom, a ima i vlasiti poslovnik o svom radu”, rekla je.

“Mora se ispitati vjerodostojnost svakog svjedoka”

Netko tko se u medijima spominje da je sudjelovao u nekom spornom procesu, navodi, znat će kako su se provodile te aktivnosti. “Ovdje će se ispitivati kredibilitet i vjerodostojnost svakog pozvanog svjedoka”, rekla je.

Smatra da kad bi se na tu sjednicu odazvali i Andrej Plenković, Tena Mišetić i Tomislav Ćorić, oni bi se saslušali u nekom širem kontekstu. “Ničija riječ ne bi bila prihvaćena kao apsolutno točna ni kao apsolutno netočna, uz to bi trebala postojati prateća dokumentacija. Tako funkcioniraju uređene države, no, mi smo još daleko od toga”, kaže.

Navodi da su vjerodostojnsot i kredibilitet Dragana Kovačevića dovedeni u pitanje, ali u istoj mjeri bio bi doveden kredibilitet svo troje već spomenutih.

“Antikorupcijsko vijeće nije istražno povjerenstvo, niti je to tijelo kaznenog postupka. Izgovorena riječ na toj sjednici nije nešto čemu će se a priori povjerovati”, navodi te nastavlja: “Nove informacije mogu poslužiti kao neki novi trag, ali ako ćemo stati na usmenoj komunikaciji, bolje da nismo ništa ni radili”, rekla je zastupnica.

“Trebaju se otvoriti tri teme”

Smatra da HDZ ne želi otvoriti priču o INA-i te je došlo do stvaranja kakofonije. Orešković je predložila da se to otvori u tri teme.

Prva tema bi bila strategija o suzbijanju korupcije, druga tema bavila bi se onime što se dogodilo s prijenosom upravljačkih prava, dok bi treća tema pričala o plinskom poslovanju.

“Želim pojasniti hrvatskoj javnosti da ovo nije jedna sjednica, nije jedna tema, ovo nije saslušanje Dragana Kovačevića. HDZ je vješto iskoristio jedan tanki moment jer se sjednica vrti oko priče jednog svjedoka upitnog kredibiliteta. Neshvatljivo mi je da bi tajni sastanak mogao proći skroz potpuno nezapamćen, da nije bio popraćen evidencijama ulaska i izlaska osoba”, rekla je.

Kaže kako se “INA-u iskoristilo kao zlatnu koku ili rudnik iz kojeg se pretrpava u privatne džepove”.

“Nismo na razini demokratske države”

“Da nije bilo sistemske korupcije HDZ-ovih ljudi, ne bi bili svjedoci ni svih dodatnih radnji. Sve je na neki način pogodovalo tuđim interesima. To su pitanja koja predsjednik vlade mora pojasniti, argumentirati i potkrijepiti dokumentima, pa makar da to nije bilo u vrijeme njegovog mandata”, rekla je te dodala: “Mi generalno u Hrvatskoj imamo problem nerazumijevanja institucija i nismo na razini zrele demokratske države”.

Nezamislivo je da članovi stranke kontroliraju vlastite dužnosnike, kaže, oni su im poslušni, funkcioniraju kao mašinerija.

Orešković smatra da HDZ već unaprijed misli da može isposlovati sve što je naumio, a dok je god tako, mi nemamo državu, kaže. “Moramo demontirati cijeli sustav i sagraditi kuću ispočetka. Mora postojati zdrav odnos između predsjednika države i Vlade, ali da bi to moglo sve biti ispunjeno nije potrebno samo promijeniti ustav nego cijeli mentalni sklop”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.