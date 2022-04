Podijeli:







Saborska zastupnica stranke Centar Dalija Orešković u Newsroomu je govorila o rekonstrukciji Vlade i krizi vlasti u Splitu.

“Čini mi se da se previše znoji za nekoga tko ima čistu savjest”, komentirala je Orešković današnji istup ministra Vilija Beroša, koji je odbacio

prozivke da je pogodovao tvrtki Cuspis Vinka Kojundžića, ustvrdivši da je apsolutno čist i da nikome nije dodjeljivao poslove.

Rekla je da su Plenkovićeve Vlade već nekoliko puta bile rekonstruirane, no očito rekonstruirano nije ništa.

Orešković vjeruje da Plenković ima problema s pronalaženjem kanditata koji bi zamijenili dosadašnje ministre, osobito sada kad su do kraja mandata Vladi ostale još dvije godine. “To bi značilo da netko ulazi u nečiju fotelju koja je već sada u percepciji javnosti stigmatizirana. Funkcija ministra je sama po sebi teška, osobito ako želite ostaviti nešto iza sebe po čemu će vas pamtiti.”

“Hoćete li kapital svog imena i prezimena dati na raspolaganje jednoj promašenoj priči?”, pita se saborska zastupnica.

Što se tiče ministra Ivana Paladina, kaže da je on “već pokazao kako zna dobro iskoristiti informacije i funkciju kako bi sebi priskrbio određenu korist, stoga ga mandat u najvećem resoru ne opterećuje.” Navodi i da su ljudi na Baniji u kontejnerima, a naš ministar graditeljstva svoje nekretnine ne može ni pobrojati.

Za HDZ kaže da je stranka koja je tkivo Hrvatske oglodala do kosti. “Neka nam ovo bude pouka da prekinemo taj trend i na parlamentarnim izborima vratimo udarac. Mislim da takva stranka nema legitimitet niti na nacionalnoj niti na lokalnoj razini”, poručila je zastupnica Orešković.

“Glavni neprijatelj doborobiti građana Splita su HDZ i koalicijski partneri”

Rekla je da su glavni neprijatelj doborobiti građana Splita, drugog najvećeg grada u zemlji, HDZ i njegovi koalicijski partneri.

“Ovdje je došlo do povrede ustavnog prava na lokalnu samoupravu, do grubog kršenja zakona o lokalnoj samoupravi i do interpretacije koja pokazuje moć i bahatost čiste sile kako bi se nauštrb legitimeteta i legaliteta izabrane vlasti ušićarili neki sitni poeni postavljanjem povjerenika”, prokomentirala je Dalija Orešković.

Dodala je kako se nitko tko drži za sebe ne može složiti s tumačenjem koje je dao ministar Malenica.

“Postalo je nacionalno pitanje i pokazuje na što je sve HDZ spreman kada želi vratiti natrag jednu od svoje dvije velike političke utvrde”, rekla je pa podsjetila da su na prošlim izborima vlast izgubili i u Zagrebu i u Splitu.

