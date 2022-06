Podijeli:







Saborska zastupnica Dalija Orešković bila je gošća Novog dana N1 televizije. Orešković smatra da je sazrilo vrijeme da se traži opoziv cijele Vlade, a dužnošću svakog oporbenog zastupnika smatra davanje podrške prijedlozima za opoziv pojedinih ministara koji se nađu pred Saborom.

“Taj je zadatak dužnost oporbe. Možemo je sastavio dobar prijedlog i dužnost je taj prijedlog podržati. Time se postiže da na dnevni red stavimo sve poteškoće, netransparetnost i kriminal koji se događa u sektoru zdravstva. Ja bih to sažela u jednu rečenicu, zaključak: Pokazalo se u Beorševom madatu da je zdravstvo visokopolitiziran sustav u kojem se kadrovira po političkom ključu i da oni koji su postavljeni provode dogme i politčku doktrinu stranke koja ih je postavila kršeći pri tome zakonom propisana prava. Pokazala se i ona HDZ-ova boljka, da se javni servis koristi za stjecanje koristi nekih paraskupina iz HDZ-ovog podzemlja”, kaže Orešković govoreći o prijedlogu za opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša.

Reforma pravosuđa

Na pitanje vidi li da se RH događa reforma pravosuđa, Orešković kaže kako ovo što se sada događa, srećom, nije reforma pravosuđa. “Reformu pravosuđa ne bi ni smjela provoditi za korupciju osuđena politička stranka”, kaže Orešković.

“Predsjednik Vrhovnog suda ima moju podršku, imao je vizionarski program. Jedan dio sudaca je prepoznao kvalitetu ideje koju Dobronić podržava. Takav vid struke ne odgovara vladajućima, ne paše im da netko kaže gdje su točno problemi i kako ih Sabor kao zakonodavac može bolje urediti. Pašu im sudci poput Turudića i onih koji su odlučivali u postupcima Maje Đerek i štitili vladajuće… Ovdje je bore dvije struje: Jedna je ona koja želi pravosuđe, a druga je ona koja želi pravosuđe imati u šaci radi ostvarivanja svojih političkih interesa”, kaže.

U mandatu HDZ-a ne vidi mogućnost da se pravosuđe izvuče iz zagrljaja politike “Nikada situacija nije bila ovkao pogubna, nikad se pravosuđe nije činilo slabijim”, govori.

Seks afera u Splitu

“Bilo je pitanje dana kad će se to dogoditi”, kaže Orešković govoreći o seks aferi kandidata na splitskim izborima i dodaje kako se to moglo i očekivati. U kampanji treba biti svjestan opasnosti koje vrebaju iz pozemnih struktura, kaže Orešković, dodajući kako su te ‘pozemne strukture’ iz HDZ-a.

Ona smatra kako se u ovom slučaju ne radi o moralu, nego o zrelosti. “Kad pričamo o moralu, i to je bitno. Tko ovdje priča o moralu? HDZ!? Koji ima pune kabinete ministara koji bi trebali biti predmet istraga? O kršćanskom moralu? Drugi brakovi, djeca rođena iz…”, govori Orešković.

Na pitanje je li prihvatljivo pisati ženskim osobama na način na koji su to radili Baričević i Ivošević, ona kaže kako se nisu pokazali dovoljno svjesni da znaju što rade u kampanji. “Za nekoga tko bi trebao donositi odluke u ime svih nas, malo je to neozbiljno. Ali ako pričamo o vremenu u kojemu živimo, je li to tema o kojoj trebamo ovako debatirati, mislim da ne”, kaže Orešković dodajući da se može problematizirati je li nešto primjereno, ali da je to granica koju društvo ne bi smjelo prijeći kad govorimo o osobnim slobodama.

“Ćudoređe ne bi smjeli diktirati ljudi poput Keruma koji lijepe pršut na čelo, a gramaža tog pršuta je veća od zrna mudrosti i poštenja koje taj čovjek ima”, kaže Orešković dodajući da je na svakom biraču da se svrsta tamo gdje želi pripadati.

Orešković kaže kako se stvorio seks-skandal tamo gdje seksa nije uopće bilo te da nije sporno ništa u ovoj situaciji. Način komuniciranja među mladima je, kaže, takav kakav je, na mrežama se i ovog trena događaju tkave stvari. “Ovdje se tendenciozno stvarala situacija u kojoj će to biti problem”, kaže ona dodajući da je Barićevića i Ivoševića netko nižeg stupnja inteligencije i obrazovanja, od onog koji oni imaju, defamirao, izigrao. Na dan izbora treba ‘potaracati’ one koji su ovo napravili, kaže.

