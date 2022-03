Oporba u Skupštini kritizira proces utvrđivanja viška radnika u Holdingu

Podijeli:







Oporbeni zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su na aktualnom satu kritizirali vođenje socijalnog dijaloga između Zagrebačkog holdinga i sindikata oko utvrđivanja viška radnika u Holdingu ustvrdivši da se razgovori vode "pod valom intrige".

Upozorila je na to zastupnica Lucija Topolovec (Stranka rada i solidarnosti), koja je gradonačelnika Tomislava Tomaševića pitala zašto je dokument koji je Uprava Zagrebačkog holdinga poslala sindikatima označen kao “strogo povjerljiv”.

Zašto su podaci i dopisi koje ste poslali sindikatima toliko klasificirani, tajni i pod valom intrige, a očito nisu toliko tajni kada su jučer informacije koja se imena nalaze na popisima objavili mediji, upitala je Topolovec.

Tomašević ju je podsjetio da dokumenti sadrže popis imena radnika koji su višak, zaštićena Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Istaknuo je da su radnike proglašene viškom o tome informirali njihovi nadređeni, a nisu do doznali iz medija. “Znam da u vašoj stranci zakon nije bitan, no mi moramo postupati u skladu sa zakonom. To što su neki mediji to objavili, a sindikati to njima rekli, ide njima na dušu”, odgovorio je.

Ocijenio je da Holding vodi uspješan socijalni dijalog sa sindikatima jer, osim što se postupak vodi po zakonu, dio sindikata složio se s 80 posto imena na popisu viška.

Na kritike Lovre Markovića (Most) da se u postavljanju kriterija za utvrđivanje viškova nije mislilo na one pomoću kojih bi se odabrali najbolji radnici, Tomašević je ponovio da su kriteriji zasnovani na zakonu.

Razmjena grubih riječi

Aktualni sat na sjednici Skupštine, koja se održava prvenstveno zbog izbora novog potpredsjednika, predlaže se da to bude Nenad Predovan (Stranka rada i solidarnosti) umjesto Igora Peternela (Domovinski pokret), bio je obilježen upadicama i grubim riječima između oporbe i Tomaševića.

Opomenu je dobio Trpimir Goluža (Most), koji je optužio gradonačelnika da je bez javnog natječaja dodijelio tri milijuna kuna za preventivne preglede sportaša Poliklinici Zagreb, koja, tvrdi, nema dovoljne kapacitete za odrađivanje tog ugovora.

Goluža je, nakon što je za govornicom pokazao isprintane napise upozoravajući na taj posao, u replici Tomaševiću poručio da “u svojim bolesnim konstrukcijama odaje dojam paranoidne osobe kojoj je potrebna liječnička pomoć”.

Tomašević je odbacio optužbe za pogodovanje, istaknuvši da je u gradskom proračunu predviđeno da taj posao obavi javna gradska ustanova, a ne privatne, te je Goluži poručio da ga može biti sram. “To je dno dna, vi postavljate psihičku dijagnozu, jeste vi normalni? Treba vas sram biti što diskurs spuštate ispod svake razine, ovo nije krčma”, odgovorio mu je Tomašević.

