Oporba se nikako ne može dogovoriti tko će u DIP

Izvor: N1

Ni nakon pola godine, koliko je upražnjeno, još nije popunjeno jedno mjesto u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), budući da se saborska oporba, koja na to mjesto ima pravo, još nije dogovorila kome ono pripada.

„To je vjerojatno zato jer nitko ne smatra da mu to mjesto sto posto pripada, Klub SDP-a zna da njemu sigurno ne pripada jer u Povjerenstvu ima dva člana“, rekao je Hini Arsen Bauk (SDP).

Time je objasnio zašto ni Klub SDP-a nije odgovorio na dva zahtjeva koje je Odbor za izbor i imenovanja uputio oporbenim klubovima tražeći kandidate za mjesto koje je ostalo upražnjeno smrću Josipa Vreska, člana DIP-a.

Na pitanje kome to mjesto pripada, Bauk ne odgovara izravno, ali upućuje kome bi moglo pripasti.

„Kada bi se birala tri člana (koja pripadaju oporbi), onda bi, pretpostavljam, ta mjesta dobile tri najveće stranke opozicije, a to su u ovim trenutku SDP, Most i Možemo“, kaže Bauk.

On zagovara da se upražnjeno mjesto u DIP-u ne popunjava sada, nego iduće godine kada istječu mandati i dvjema potpredsjednicama i dvojici članova DIP-a.

U toj kombinaciji, dodaje, možda među najvećim strankama, ako osnuju stranku, budu i Socijaldemokrati, koji sada djeluju kao klub.

Benčić: Bavimo se time već nekih mjesec dana

„Na razini oporbe dogovaramo se oko toga, dogovori su u tijeku“, odgovorila je Sandra Benčić (Možemo) na pitanje zašto ni njezin klub nije odgovorio Odboru. „Ono što sada razmatramo je iz koje kvote unutar oporbe će se predložiti. Nije da se na tome ne radi, bavimo se time već nekih mjesec dana“, kazala je.

Ne dijeli Baukovo mišljenje da izbor jednog člana DIP-a treba ostaviti za iduću godinu, jer ove nema redovnih izbora koje DIP treba nadzirati. „To ne bi bilo dobro, jer i ove godine će biti nekih izbora, ako ništa drugo lokalnih, primjerice u Splitu. Mislim da nije dobro da DIP nije popunjen, definitivno ne treba više čekati, nego se trebamo dogovoriti i izbjeći tu situaciju“, rekla je Benčić.

Na opasku da prazno mjesto treba pripasti Mostu ili Možemo, odgovara: “Oko toga se trebamo dogovoriti, vjerujem da ćemo uspjeti”.

Benčić iznosi i profil osobe koju bi Možemo želio vidjeti u DIP-u. “To treba biti osoba koja je zainteresirana i želi osigurati da svi procesi budu transparentni, po zakonu.”

Grmoja: Ne treba čekati iduću godinu

Pozivajući se na razgovore koje je imao unutar oporbe, Nikola Grmoja (Most) iščitava da to mjesto pripada Mostu. „S tim ću informacijama upoznati predsjedništvo stranke i na temelju toga ćemo odlučiti“, kaže zastupnik i dodaje da Most nitko iz oporbe nije službeno kontaktirao o toj temi. Suglasan je da s izborom jednog člana DIP-a ne treba čekati iduću godinu.

DIP ima predsjednika, četiri potpredsjednika i četiri člana. Predsjednik mu je po položaju predsjednik Vrhovnoga suda, a sada je to Radovan Dobronić, potpredsjednici su Damir Kontrec i Jasenka Žabčić, izabrani iz reda sudaca Vrhovnoga suda te Ana Lovrin i Vesna Fabijančić-Križanić, koje je izabrao Hrvatski sabor.

Uz dva potpredsjednika, Sabor na osam godina bira i članove DIP-a, tako da jednog potpredsjednika i dva člana bira na prijedlog saborske većine, a drugog potpredsjednika i dva člana na prijedlog saborske oporbe. Članovi DIP-a sada su Slaven Hojski, Emil Tomljanović i Ivana Belec koja je za članicu izabrana u srpnju 2019., pa joj mandat ne prestaje 2023.

