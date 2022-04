Oporba puna kritika na rekonstrukciju: Kod nas se ministar postaje na “majke mi”

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Iz redova saborske oporbe u petak su stizale kritike na račun promjena u Vladi i upozoravanje da nije riječ ni o kakvoj rekonstrukciji nego o krpanju rupa koje su napravili DORH i USKOK te o dekriminalizaciji Vlade.

Mišel Jakšić (SDP) ističe da premijeru treba čestitati na najdužem mandatu do sada jer to proizlazi iz povjerenja koje dobiješ na izborima od hrvatskih građana, ali, napominje, nije neko veselje da Vlada ne raščišćava probleme u kojima se nalazimo. No, bilo bi bolje da umjesto što čujemo koliko dugo je premijer čujemo kako će braniti građane od porasta cijena, što će učiniti s energetskom politikom i hoće li spasiti što se spasiti da od naših mirovinskih fondova i industrije, poručio je.

Jakšić smatra da ne treba očekivati da će se nešto promijeniti s novim ministrima jer ovo nije rekonstrukcija Vlade nego samo krpanje rupa u brodu koje napravili DORH i USKOK i koje pokazuje da se ovu Vladu može povezivati s ozbiljnim koruptivnim radnjama.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) istaknula je da ovo nije rekonstrukcija nego samo zamjena, možda čak i privremena, jer se ova Vlada ne da rekonstrirati što je vidljivo kroz Plenkovićev kadrovski odabir. Jučer, dodaje, budući ministar gospodarstva Davor Filipović ni na jedno krucijalno pitanje nije dao konkretan odgovor. Primjerice, kaže, kada ga je dva puta pitala što će učiniti u vezi s prijetećom energetskom krizom, odgovorio je ‘sve što je u našoj moći’.

Plenkovića veseli da je najdugovječniji premijer, ali to ne veseli 70 posto građana koji misle da Hrvatska ide u krivom smjeru. Ponosi se time što je već šest godina premijer, a činjenica je da za to vrijeme nema nijedan konkretan rezultat koji može pokazati. “Nije cilj euro, ni Schengen nego povećanje kvalitete života građana, a to već šest godina ova Vlada nije napravila”, ocijenila je. Plenkovićevu Vladu je nazvala ‘kolodvorskom’ jer ministri dolaze i odlaze, a da se ne događaju baš nikakvi transformacijski procesi u društvu. Primjer ministra Paladine, kaže, pokazuje da se kod nas ministar postaje na ‘majke mi’, dovoljno je da kažeš premijeru da nemaš repova, bez bilo kakvog dokaza.

Nikola Grmoja (Most) ponovio je da je rekonstrukcija zapravo dekriminalizacija Vlade, a prava rekonstrukcija bi bila kada bi ova Vlada u potpunosti otišla i raspisali se novi izbori. Nitko više u Hrvatskoj ne vjeruje da je Plenković u stanju izabrati sposobne ljude ili one koji nisu pod nekim istragama, ustvrdio je.

