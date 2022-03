Oporba protiv ‘spajanja’ ministarstava obrane i branitelja

Podijeli:







Nagađanja o kadrovskoj rekonstrukciji Vlade saborska oporba i u četvrtak je dočekala s negodovanjem tvrdeći da su jedino rješenje izbori, a imena s kojima mediji licitiraju kao s novim ministrima i ideja spajanja ministarstava obrane i branitelja naišla su na žestoku kritiku.

Predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović (Socijaldemokrati) izjavio je kako mu baš nije sjelo da ‘preko koljena, dolazi do spajanja ministarstava obrane i branitelja”.

“Ukidanje Ministarstva branitelja odrazilo bi se na dosta široku populaciju i nisam baš siguran da je to najbolje rješenje. Što se tiče MORH-a, to sigurno nije dobro rješenje zato što Hrvatsku vojsku čeka modernizacija i velike nabave pa opteretiti ministra obrane dodatnim problemima iz Ministarstva branitelja bilo bi vrlo loše za MORH”, rekao je.

Vidović kaže da je ministar obrane Mario Banožić trebao otići u trenutku kada je došlo do prepirke s vrhovnim zapovjednikom.

„Ne bih mogao prognozirati bi li Tomo Medved imao bolju komunikaciju s predsjednikom države, nisam baba Vanga”, kazao je Vidović, dodavši da je Medved ratni general, ima neupitni ratni put i autoritet. “No, kako bi se netko s nekim slagao, ne znam, ali u ovoj situaciji Medved bi bio dobar ministar obrane”, kazao je Vidović.

Mišel Jakšić (SDP) je izjavio da je HDZ spreman mijenjati ime “jedino i isključivo da bi ostao na vlasti”.

“Tako da sve što se događa ovih dana, ne treba nas iznenaditi, kao što nas ne treba iznenaditi što Pupovac, Čačić, HSLS i svi mini partneri sumanuto iz dana u dan mijenjaju teze i pojašnjavaju zašto hoće ili neće podržati rekonstrukciju Vlade, iako je i vrapcima na grani jasno da će prije Plenković otići iz Vlade nego oni”, rekao je Jakšić.

Dodaje kako “rekonstrukciju Vlade provodi DORH, a katastrofalno je da nam stoji i obnova i daljnji ekonomski koraci da zaštitimo građane od inflacije koja dolazi”. Jakšić tvrdi da imamo “totalnu paralizu države”,

Za Božu Petrova (Most) nije problem spajati ministarstva nego je, kaže, veći problem tko će voditi ministarstva i kakve kompetencije i sposobnosti imaju oni koji će ih voditi.

U svakoj normalnoj državi ima manje ministarstava nego u Hrvatskoj, ali kod nas se pokazalo da su od broja resora važniji ljudi koji ih vode, ustvrdio je.

„Nemam komentara na mogućnost da Medved postane ministar obrane, to će odlučiti Andrej Plenković, koji bi u Sabor trebao doći, ne braniti svoje ministre, nego crveniti. Mogu samo reći da je Plenkovićev izbor ljudi svaki put završio katastrofom na štetu građana Hrvatske i uvjeren sam da Hrvatska može puno, ali ne s ovim ljudima koje je vode”, rekao je Petrov.

Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) ocijenio je da bi se spajanje ministarstava branitelja i obrane provodilo isključivo radi kadroviranja i dugoročnog zbrinjavanja ministra Tome Medveda i komocije premijera Andreja Plenkovića. Kaže da je to ‘katastrofalno loša ideja’.

„To degradira ionako loše stanje u resoru hrvatskih branitelja u vrijeme kada imamo važne projekte u tom resoru i kada se svaki dan povećava broj branitelja i svesti to Ministarstvo na jedan odjel u MORH-u doista je neshvatljivo i pokazuje prezir prema hrvatskim braniteljima. To je nedopustivo i mi ćemo poduzeti sve, pa ako treba i prosvjede, da damo do znanja da je to loša odluka”, najavljuje Sačić.

