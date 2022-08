Opet sukobi oko Oluje, branitelji razočarani, ali ne pada im napamet bojkot

Podijeli:







Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

I ove godine čarke oko proslave Oluje! Predsjedniku Milanoviću stigla je odbijenica trojice ministara za svečani prijem za ratne zapovjednike u četvrtak navačer.

Slike idile s otvaranja Pelješkog mosta očito su prošlost i netrpeljivost između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića očito je tolika da će Vlada bojkotirati šefa države.

Ipak, svi će se morati gledati već dan kasnije, na središnjoj proslavi. Svime time ratni zapovjednici i hrvatski branitelji u čiju čast se i obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, razočarani su i pozivaju na razum.

Podjela očita

“Predsjednik Republike je dosad bio gost na tom događaju, počeo se događati skandal i počeo se stvarati jedan… Ne, nije bojkot. A i raspored je ionako zgusnut. U to vrijeme trebali bi biti na stranačkoj Koordinaciji HDZ-a iz inozemstva. Počasni predsjednik Generalskog zbora, koji će biti u četvrtak navečer na tvrđavi, stvari je nazvao pravim imenom”, kazao je ministar obrane Mario Banožić.

Počasni predsjednik HGZ-a Pavao Miljavac smatra da se radi o bojkotu: “Pa sigurno da je. Barem da jedan dođe, to je druga priča. Po meni to nije dobro.”

Nedolazak ministara izraz je nepoštovanja za učinjeno u Oluji, kaže bivši SDP-ov ministar obrane, za čijeg su se mandata ratni zapovjednici počeli okupljati na tvrđavi.

“Mislim da bi ministri morali biti gore, da bi to bilo primjereno. Ne čudi me ako ne dođu Banožić i Božinović jer oni nisu bili u Oluji i nemaju te emocije kao što bi trebao imati Tomo Medved. On je ipak bio ratni zapovjednik i barem bi on trebao prevazići te političke podjele”, istaknuo je bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

No, podjela je očita. Središnju proslavu u petak organizira Vlada, večer ranije prijem za ratne zapovjednike predsjednik. Vladin organizacijski odbor, koji je predstavio detalje proslave 5. kolovoza, o 4. kolovozu ne želi.

“Nemojte nam postavljati pitanja koja izlaze iz naše djelatnosti organizacijskog odbora. Hvala lijepo”, rekao je državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić.

“Mislim da ste postavili pitanje na krivom mjestu i krivim osobama”, istaknuo je državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg.

Sporne daske za crveni tepih

Iskrsnuo je i novi problem. Ministar obrane nezadovoljan je jer je predsjednik tjerao vojnike da na visokim temperaturama postavljaju daske za crveni tepih na tvrđavi za svečani prijem.

“Nikada nismo imali situaciju da se na ovakav način vojsku tjera da se postavljaju daske na tvrđavi. Vojska treba pomoći, ali radi se o političkom događaju. Neki ljudi daju političke izjave”, rekao je Banožić.

“To su izmišljotine i podmetanja”, poručuje Zoran Milanović.

“Nitko iz Ureda Predsjednika Republike, a pogotovo ne sam predsjednik Milanović, nije nikada tražio postavljanje ‘daski za crveni tepih’ na Kninsku tvrđavu (…). Djelatnici Protokola Predsjednika Republike danas su došli u pripremu na Kninsku tvrđavu i vidjeli kako vojnici postavljaju OSB ploče, te su odmah upozorili kako one nisu ni potrebne niti prikladne. Nakon toga, OSB ploče su maknute, ali bit će iskorištene za ionako planirani podij za medije”, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

Problem od lani

Problem s organizacijom svečanog prijema bio je i lani, kada su ga zajednički organizirali Ured predsjednika i MORH. Generali su se požalili da im se nije pomoglo oko smještaja i prijevoza. Sada kada organizira Milanović, isti problem.

Miljavac kaže da uz pozivnicu nisu stigli vaučeri za smještaj: “A možda dođu još danas. Možda dođu na Generalski zbor.”

Generale će u kombiju voziti Ljubo Ćesić Rojs. Njima ne pada na pamet bojkotirati svečani prijem za heroje akcije Oluja jer ga organizira Zoran Milanović.

