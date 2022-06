Podijeli:







Izvor: N1

Luka Baričić i Bojan Ivošević prozvali su imenom i prezimenom Tončija Omrčena kao čovjeka koji stoji iza njihove afere koja uključuje eksplicitne poruke koje su razmjenjivali s, navodno, dvjema djevojkama iz Srbije, od kojih je jedna - maloljetna. O svemu se sada oglasio i on.

“Nemam pojma odakle ljudima takve informacije. Očito je kod Ivoševića došlo do zamjene čipova. Poslali su ga na radionicu protiv ispijanja krvi i nasilja, a on se vratio sklon nedopuštenim seksualnim radnjama. Udruga potrošača je zadužena za te čipove koje su mu greškom ugradili”, kaže Omrčen dodajući da je “očito da oni sa mnom legnu i sa mnom se dignu”.

“Ako se pojave te sestre iz Beograda, jesu li spremni dati ostavke”, pita se.

“Puljak štiti osobe s invaliditetom skloine pedofiliji, a one koje bi metlom zarađivale svoj kruh, njih se proganja. Pa jesu oni normalni? To što oni tvrde tko stoji iz čega će oni morati dokazati na sudu. Zašto me Puljak i Ivoešvić nisu direktno prozvali? Nego Baričić, koji je prije podnio ostavku na sve funkcije, znači nema nikakvih sankcija”, kaže.

Omrčen kaže da će tužiti Baričića, a nema smisla da tuži Puljka i Ivoševića jer oni su govorili da je Baričić nešto rekao. Sve što dobije kao odštetu donirat će, kaže, žrtvama nasilja Bojana Ivoševića.

Omrčen kaže kako postoji još puno toga u korespondenciji što nije objavljeno u javnosti.

